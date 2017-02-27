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禽流感肆虐動物不怕沒肉吃 動物園：還有4種肉品可以選擇！

2017-02-27  13:02

〔記者張議晨／台北報導〕禽流感疫情肆虐，農委會在2月17至24日宣布全國除白肉雞以外家禽禁宰禁運7天，許多民眾嚇得不敢吃雞肉、雞蛋，有民眾好奇，動物園裡的肉食性動物，會不會也受到疫情影響，餐桌前少了雞肉可吃，在園區裡焦急的「餓肚子」。動物園表示，園區內有大型冷凍庫，維持5至7週的庫存，還有豬、牛、羊等肉品可做替代，不用擔心動物沒肉可吃！

台北市立動物園豢養許多以肉類為主食的動物，如獅子、老虎、豹、鱷魚等，為備戰禽流感疫情，動物園指出，以肉類為主食的動物，動物廚房每天會為這群「大食客」，輪流搭配豬、牛、羊、魚和雞肉等5種肉品，「菜色豐富多變，營養多元」，且當某種肉品供不應求時，都還有其他4款可以替代。

除了肉食性動物外，園內靈長類與熊科等雜食性動物，則會加入雞蛋來補充動物性蛋白質等營養素。不過，禽流感肆虐期間，除家禽染上疫情外，更有人聞「蛋」色變，敬謝不敏。

動物園解釋，其實只要將雞蛋蒸熟再食用，便可降低禽流感所帶來的威脅，目前廚房每天上午8點開始將洗選蛋加熱蒸熟，約10點左右，一籠籠熱騰騰的雞蛋就能出爐，靜置冷卻後就能分送各館區，讓園內動物們慢慢享用。

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  • 雜食性動物飲食，北市動物園以蔬果、雞蛋搭配製作「動物大餐」。（台北市立動物園提供）

    雜食性動物飲食，北市動物園以蔬果、雞蛋搭配製作「動物大餐」。（台北市立動物園提供）

  • 水煮雞蛋也是動物營養來源。（台北市立動物園提供）

    水煮雞蛋也是動物營養來源。（台北市立動物園提供）

  • 禽流感肆虐期間，動物園以豬、牛、羊、魚肉輪流搭配，讓肉食性動物不怕沒有肉可吃。（台北市立動物園提供）

    禽流感肆虐期間，動物園以豬、牛、羊、魚肉輪流搭配，讓肉食性動物不怕沒有肉可吃。（台北市立動物園提供）

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