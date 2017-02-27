日本拉麵來台走味？ 鄉民點出2大關鍵...
2017-02-27 13:53
有網友在批踢踢問卦，表示為何日式拉麵不符台人口味。（資料照，記者洪瑞琴攝）
〔即時新聞／綜合報導〕日本拉麵在台深受喜愛，然而，有網友質疑，為何日本拉麵來台後，味道就變台式、沒那麼道地、好吃，不堅持日本風味，一定要在地化呢？這篇批踢踢八卦版的問卦文，引起鄉民熱烈討論，歸納出以下兩個可能關鍵原因，其一為口味差異，另一為使用的原料、食材不同。
曾吃過日本拉麵的網友表示，「日本拉麵真的太鹹了」、「超膩的，台灣口味真的淡」、「吃道地的日式拉麵我媽表示是沒煮熟嗎」。另有網友指出，「光水龍頭出來的水品質就不同了」、「養殖的豬雞牛品種和飼料都不一樣，味道真的有差，有些普通舌頭就吃得出來」。
部分網友則稱讚日式口味拉麵大勝台式，並打抱不平，「拉麵本來就是反應當地食材跟口味」、「我只喜歡吃真日本口味，討厭改過的」、「我超愛日本重口味的拉麵，台灣的真的難吃」、「不喜歡台灣拉麵過軟」，以及「日本人不會覺得他們的拉麵太鹹，對他們來說那是『濃郁』。」
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