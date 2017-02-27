醫病》日夜溫差逾10度 過敏咳激增、輕咳莫延遲

最近日夜溫差動輒超過10度，掛病號跑醫院的患者增加。（記者張聰秋攝）

2017-02-27 12:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕近來，天氣忽冷忽熱，日夜溫差特別大，動輒超過10度，掛病號跑醫院的患者激增，因支氣管較弱、較敏感而咳不停的病患更是爆增，胸腔內科醫師提醒民眾，冷空氣也是誘發過敏咳嗽的高風險因子之一，一旦出現輕咳症狀最好趕快就醫，否則拖久了，可能造成惡性循環，支氣管持續過敏、發炎、持續咳嗽對肺部反而傷很大。

今天週一也是228連續假期第3天，多數醫院門診正常，衛福部彰化醫院胸腔內科和耳鼻喉科，看診病患比平常週一增加2到3成，不少人原本好端端的，一覺醒來感覺身體不適，咳嗽、鼻水流個不停，以為感染感冒而就醫，就診後才發現，原來是過敏發作在作怪。

彰化醫院胸腔內科主任黃伊文指出，氣溫早晚變化劇烈，前來就診的病患，不乏咳嗽、流鼻水等身體不適症狀，而誘發咳嗽的原因很多，除了感冒之外，日夜溫差過大導致過敏發作也很有關係，另外，空氣品質差多少也有些關係。

除此之外，上了年紀的長者由於上呼吸道感染而住院，最近也增加不少，彰化醫院胸腔內科醫師張子晏說，有不少就醫病患的咳嗽症狀，是由於冷空氣誘發過敏症狀而出現咳嗽，甚至誘發氣喘，要預防冷空氣誘發過敏，最好讓身體處在一定的溫度環境下，出門穿厚衣保暖，進入室內最好也開暖氣，讓室溫維持在22度為宜，減少冷熱變化劇烈而誘發過敏。