土地公誕辰 崁頂福安宮進香客單日破8千人

全國最高的崁頂福安宮在連假期間創單日進香客超過8千人，今日土地公聖誕，依舊湧入大批人潮，警方全力疏導車潮，並設置警察行動休息補給站。（記者王涵平攝）

2017-02-27 12:06

［記者王涵平／台南報導］全國最高的崁頂福安宮在連假期間創單日進香客超過8千人，今日土地公聖誕，依舊湧入大批人潮，警方全力疏導車潮。

崁頂福安宮主祀福德正神，超過3萬尊分靈遍布國內外，每年農曆2月2日及8月15日返回母廟進香「過火」的土地公絡繹不絕，白河分局也結合廟方與義警、巡守隊加強交通疏導。

白河分局今年更在福安宮設置「警察行動休息補給站」，分局長李名昌指示準備餐點、餅乾、飲水及水果，讓員警有休息空間。

由於崁頂福安宮地處山區，從175線咖啡公路轉入福安宮的山路坡度陡峭，交通容易壅塞，因而福安宮停車場如爆滿，警方會在175線進入牌樓前先管制車輛進入。

由於今日農曆2月2日土地公聖誕日仍逢228連假期間，警方建議前往福安宮民眾也可由東山區沿南99線至東原接104線再接175線前往。