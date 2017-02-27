墜樓掉在消防車頂上 近8旬嬤傷重不治
2017-02-27 12:04
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〔記者王俊忠／台南報導〕在南市一家私立安養機構安養的78歲徐姓老婦人，今天上午被人發現墜樓掉落在消防局公園分隊一輛小型水箱車車頂上，失去生命跡象，送醫仍不治。警方初步調查，徐婦應是自己墜樓身亡、無外力介入，但她未留遺書、生前身心也正常，會再深入調查。
今上午8點許，位於南市北區公園北路上一家私立安養機構，護理人員到6樓房間找徐姓阿嬤，因為房門反鎖，呼叫多次沒人應門，護理員即用備用鑰匙打開房門，發現屋內沒人，但在房間窗戶邊看見椅子與鞋子，探頭往窗外一看，赫見徐阿嬤掉落在消防局一輛小水箱車頂上，嚇得趕緊報案。
消防局公園分隊救護人員到場見阿嬤躺在水箱車駕駛座的車頂上，鮮血直流，已無生命跡象。救護員運用長背板把阿嬤從消防車上運下來、送醫搶救，但仍告不治。
警方調查得知阿嬤房門是反鎖，其墜樓應無外力介入因素，也沒留下遺書；據了解，阿嬤生前有些慢性疾病，但無精神方面疾病，平常身心很正常，看不出有什麼想不開的徵兆，這部分會再深入調查。
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