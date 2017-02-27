宜蘭家譜文學營 40學員分享家族故事

「2016 家譜文學營」今年營期從25日開始，一連3天到今日結束，邀請中央研究院台史所研究員許雪姬等人到場授課。（記者林敬倫攝）

2017-02-27 12:00

［記者林敬倫／宜蘭報導］明日就是228和平紀念日，宜蘭縣史館與宜蘭縣領袖發展協會於連假期間一同在縣史館合辦「2016 家譜文學營」，邀請縣內高中生與大學生參與，透過連續3天的營隊，聽取大學教授與中央研究院研究員講述如何賞析及書寫家譜文學、製作家譜並探索家族史，分享家族故事，並透過小組戲劇活動來演繹。

「2016 家譜文學營」已邁入第6年，今年營期從25日開始，一連3天到今日結束，邀請中央研究院台史所研究員許雪姬、國立政治大學台灣史研究所教授戴寶村及東華大學華文文學系副教授黃宗潔等人到場授課，分別講述家族歷史的研究方法、如何寫家族文學及賞析家譜文學等課程，讓學員建構家譜，說出自己的家族故事。

戴寶村指出，宜蘭能辦出在地化且把歷史往下扎根的營隊非常難得，每年都會來為營隊講課，今年主要是來教學員如何透過蒐集資料，來書寫家族史，讓個人的歷史，能跟宜蘭史甚至是台灣史結合，每個人的歷史就是國家的歷史，你的故事就是我們的歷史。

宜蘭縣史館長廖英杰表示，對於族譜的重視與教育，本來就縣史館該做的工作，看見宜蘭縣領袖發展協會幾年前透過有趣的營隊，教授嚴肅的課程，剛好是縣史館缺乏且需要的，所以開始提供歷史資料等資源予以協助，一同辦理營隊。

朝陽科技大學社會工作系大4學生林佑珊說，她是第一屆營隊的學員，那時只有高二，剛好也是校刊社的幹部，因緣際會下參與營隊，意外地開啟他對家族歷史的興趣，透過外省外公與中國家人離別，來台從軍的故事，了解早期台灣的生活與文化，並從中獲取感動。

蘭陽女中高2學生呂怡捷說，今年是透過學長的介紹參加營隊，本身是噶瑪蘭族，透過課程探索家族的源頭，找回自己的根，並更加了解噶瑪蘭這個民族。

宜蘭縣史館與宜蘭縣領袖發展協會於連假期間一同在縣史館合辦「2016 家譜文學營」，40名學員認真聽講。（記者林敬倫攝）

宜蘭縣史館與宜蘭縣領袖發展協會於連假期間一同在縣史館合辦「2016 家譜文學營」。（記者林敬倫攝）