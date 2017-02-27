花蓮禽況一路北移 4鴨場撲殺近2萬隻
花蓮禽況一路北移，4鴨場共撲殺近2萬隻鴨。（圖由花蓮縣動植物防疫所提供）
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮禽況多！2月初自玉里一處養鴨場，率先確診感染H5N6亞型高病原禽流感病毒後，連續不到半個月內，疫情持續北移，鳳林2處養鴨場接續淪陷，26日位於壽豐平和地區的1間肉鴨場，也被檢驗出感染H5亞型，迄今全縣共有4處鴨場爆發疫情，撲殺近2萬隻鴨。
花蓮縣禁運管制24日剛解除，農委會防檢局同日下午又公布位於鳳林鎮的2間養鴨場，被驗出H5N6高病原性禽流感，總計1萬1000隻鴨，隔日立即遭到人道撲殺；2日後花蓮再爆疫情，壽豐鄉平和地區某鴨場業者，主動送驗肉鴨後，確診感染H5亞型高病原性禽流感，防疫人員昨傍晚完成撲殺5098隻肉鴨。
花蓮縣政府農業處長羅文龍說，壽豐案例場主要飼養11週齡肉鴨，業主主動向防疫所申請上市前採樣檢測，經農委會家畜衛生試驗所確診為H5亞型高病原性禽流感後，縣府立即執行相關防疫措施，禽戶也配合防疫人員進行全場撲殺與場區消毒。
他說，目前空池已投放次氯酸鈉錠劑，並徹底消毒所有器具，撲殺後的鴨隻屍體，則委託化製原料運輸車載運至屏東化製場進行化製，後續將採移動管制及採樣監測案例場1公里所有禽場，監測頻度為每月1次，連續採檢3個月。
羅文龍強調，半徑1至3公里內的養禽場，也會派獸醫師進行地毯式訪視，半徑5公里內所有鴨場則全面篩檢，並執行移動管制，篩檢陰性者才可解除，盼能防堵疫情擴散。
由於花蓮禽流感疫情發生地點持續北移，造成部分民眾恐慌，縣府農業處仍呼籲縣民不要過度驚慌，並請家禽業者做好自主防疫；另為鼓勵飼養戶儘早通報疫情，將依撲殺禽隻大小、重量核算相關補償，減少業主損失，補償金額高達8成。
昨日位於壽豐平和地區的1間肉鴨場，也被檢驗出感染H5亞型，防疫人員已完成撲殺5098隻肉鴨。（圖由花蓮縣動植物防疫所提供）
花蓮撲殺後的鴨隻屍體，已委託化製原料運輸車載運至屏東化製場進行化製。（圖由花蓮縣動植物防疫所提供）
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