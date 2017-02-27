醫院音樂演奏會 要大家「樂來越愛你」

員林國小音樂班到員生醫院演奏。（記者顏宏駿攝）

2017-02-27 11:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員生醫院為了去除醫院冰冷的感覺，與員林國小音樂班結合，今天上午進行首埸音樂表演，時間剛好跟奧斯卡頒獎典禮碰在一起，此次「樂來越愛你」是奪小金人的熱門片，而台下聽眾聽得如痴如醉，因此稱這是一個「樂來越愛你」的一項活動。

這場音樂會由員榮醫院體系總院長張克仕發起，他說，醫院予人冰冷感覺，早就想讓美麗的樂音沖淡這種感覺，剛好員林音樂班有意尋找表演空間，兩方一拍即合，今天由音樂班家長聯誼會前召集人葉明松帶領16位小朋友，演出多組室內樂及各種樂器獨奏，特別的是，有兩組媽媽幫兒子伴奏的母子檔組合，法國號手黃聖懿的媽媽黃懷蒂是鋼琴老師，小號手葉承勛的媽媽黃淑媛是檢察官。

黃淑媛表示，自己並非音樂專業，必須花更多心力練習才能夠為兒子伴奏。音樂班的小朋友兼顧學業及音樂，真的非常辛苦，她工作忙碌中仍盡量擠出時間練習為孩子伴奏，一起承擔上台考試的緊張與壓力，她說：「這是我對孩子的心意，以這種形式陪伴孩子成長，我心滿意足。」

台下坐滿病患及其家屬，大家陶醉在美妙的樂音中，有些人一邊關心奧斯卡頒獎，林姓媽媽說，能在醫院聽到如此美妙的樂音，真是幸運，身為影迷的她希望以後能持續，並以「樂來越愛你」作為活動名稱，讓醫院環境跟民眾沒有距離感。