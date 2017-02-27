| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

宜蘭櫻桃鴨場又淪陷 上午撲殺5千隻

宜蘭已經有兩家櫻桃鴨場淪陷，縣府今早再撲殺5000多隻，並進行場區消毒。（宜蘭縣政府提供）

2017-02-27  11:37

［記者簡惠茹／宜蘭報導］禽流感連環爆，宜蘭已經有2家櫻桃鴨場淪陷，縣府今早再撲殺5000多隻，並進行場區消毒。

宜蘭縣員山鄉屠宰場17日出現H5確診病例，動植物防疫所銷毀來自中南部的370多隻土番鴨屠體，並撲殺同批的2800隻活體，場區消毒淨空；隨後到半徑5公里內禽場採樣送驗，查出三星鄉1家飼養櫻桃鴨的養鴨場也中鏢，24日連夜撲殺5000多隻櫻桃鴨。

員山鄉屠宰場半徑5公里內禽場共有3家養鴨場，另1家櫻桃鴨場昨天確診感染H5禽流感病毒，場內共飼養約5000隻，今天上午縣府執行撲殺，清場消毒，最後1家蛋鴨場的鴨子則確診為陰性，沒有染上禽流感。

相關影音

宜蘭已經有兩家櫻桃鴨場淪陷，縣府今早再撲殺5000多隻，並進行場區消毒。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭已經有兩家櫻桃鴨場淪陷，縣府今早再撲殺5000多隻，並進行場區消毒。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭已經有兩家櫻桃鴨場淪陷，縣府今早再撲殺5000多隻，並進行場區消毒。（宜蘭縣政府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： H5 撲殺 櫻桃鴨 禽流感
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
電鍋菜✧豆腐蒸肉
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：宜蘭櫻桃鴨場又淪陷 上午撲殺5千隻


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.