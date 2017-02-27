宜蘭櫻桃鴨場又淪陷 上午撲殺5千隻

宜蘭已經有兩家櫻桃鴨場淪陷，縣府今早再撲殺5000多隻，並進行場區消毒。（宜蘭縣政府提供）

2017-02-27 11:37

［記者簡惠茹／宜蘭報導］禽流感連環爆，宜蘭已經有2家櫻桃鴨場淪陷，縣府今早再撲殺5000多隻，並進行場區消毒。

宜蘭縣員山鄉屠宰場17日出現H5確診病例，動植物防疫所銷毀來自中南部的370多隻土番鴨屠體，並撲殺同批的2800隻活體，場區消毒淨空；隨後到半徑5公里內禽場採樣送驗，查出三星鄉1家飼養櫻桃鴨的養鴨場也中鏢，24日連夜撲殺5000多隻櫻桃鴨。

員山鄉屠宰場半徑5公里內禽場共有3家養鴨場，另1家櫻桃鴨場昨天確診感染H5禽流感病毒，場內共飼養約5000隻，今天上午縣府執行撲殺，清場消毒，最後1家蛋鴨場的鴨子則確診為陰性，沒有染上禽流感。

相關影音

宜蘭已經有兩家櫻桃鴨場淪陷，縣府今早再撲殺5000多隻，並進行場區消毒。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭已經有兩家櫻桃鴨場淪陷，縣府今早再撲殺5000多隻，並進行場區消毒。（宜蘭縣政府提供）