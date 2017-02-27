MWC智慧新機齊發 綠色和平：台灣每人5支手機

損壞的智慧型手機，常因維修不易且維修價格不斐，而變成高價垃圾。（綠色和平提供）

2017-02-27 11:30

〔記者陳炳宏／台北報導〕智慧型手機大量普及至今滿十週年，綠色和平今天公布『智慧型手機十年盛世』報告，統計自2007起，全球已製造71億支智慧型手機，平均全球每一個人都能擁有一支，而綠色和平去年調查也發現，台灣每人平均擁有5.41支手機，2016年全球產量更超過14億支，不但高於人口出生率，高效率生產下電子廢棄物也跟著增加，估計在2014年的全球4,200萬噸電子廢棄物中，來自於智慧型手機等小型IT產品高達300萬噸，比例高達7.1%，而亞洲部分地區不當處理，更造成有害物質滲入土壤、河川，造成污染。

綠色和平呼籲各大手機品牌，智慧手機下一個十年，應突破現行生產模式，改以循環經濟為設計基礎，產品研發重點應以容易維修、零件可再利用、有效回收珍貴資源，並盡量減少使用全新開採的原料，降低環境衝擊。

綠色和平表示，今天是MWC（Mobile World Congress世界行動通訊大展）開幕第一天，眾多手機品牌包括Samsung（三星）、Sony、Nokia、華為、宏達電等，計劃在展期發表新產品，預測亮點將著重於無線充電、快充、雙鏡頭等創新規格。

但事實上，在綠色和平報告中發現，消費者的心態正在轉變，對於新一代機型只增加幾項新功能大多覺得無感，此外，根據綠色和平去年全球各地消費者使用手機習慣調查報告指出，超過80%的受訪者認為，新手機應具備「易於維修」且「持久耐用」特點，但新機發表時卻看不到這些消費者想要的設計重點。

綠色和平全球IT專案主任李之安表示，現在智慧型手機市場銷售成長已趨緩，製造商應將研發重心從增加功能轉向延長使用年限，特別是在已開發和開發中國家，更換手機的頻率已經不如以往高的情況下。

報告也指出，一支智慧型手機的平均使用時間，以美國消費市場為例，僅約26個月，但手機在開始製造時就大量消耗貴重金屬與稀土元素等天然資源，不僅衝擊環境，更涉及開採礦產的人權問題，以這些成本來攤算使用時間，根本不具經濟效益。李之安認為：「手機生命週期變短，導致電子廢棄物倍增，同時加劇資源消耗與非法勞動問題，手機設計應遵循循環經濟模式，延長壽命，並改善提高貴重金屬和稀土元素的回收率。」

綠色和平也指出，智慧型手機不易拆解、維修困難，相對費用也增加，如果剛好有電信方案配搭0元新機，舊手機很有可能就成為電子廢棄物。而現有的回收技術與效率不彰，造成資源再生比例不及消耗的一半，許多廢棄手機未能有效回收，最後成為高價垃圾。

報告也指出，2014年全球的電子廢棄物估計只有不到16%透過正規管道回收，大多反而進到垃圾掩埋場或焚化爐，或出口到私有拆解處理場的地區，威脅當地居民的健康。