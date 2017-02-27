蝦咪！他們從日本搭機來撿垃圾....
2017-02-27 11:20
這次廢五金電子廢棄物特別別多，堪稱是台南特有的海廢垃圾。（圖由台南社大提供）
〔記者蔡文居／台南報導〕長期在台南海岸從事海廢監測的台南社大海廢社，每個月定期在台南海灘撿拾垃圾，迄今已11年。日本京都龍谷大學北川教授也率領7位學生一起參加，從日本跨海來台，協助海廢社完成2月份的海灘廢棄物監測。
台南社大海廢社今天上午公布本月份海廢監測結果，第1名為廢五金電子廢棄物共781個，第2名塑膠袋688個，第3名吸管432個。
海廢社發起人晁瑞光說，這次海廢監測活動，因強勁的東北風，沙灘較平常乾淨很多，但志工還是撿回來很多垃圾，而本月份監測活動第1名的垃圾為廢五金電子廢棄物，這堪稱台南特有的海廢垃圾，主要原因為監測地點緊近二仁溪，這類垃圾也較其他地方常見。
晁瑞光說，京都龍谷大學一行人，這次在成大王毓正老師的協助下，與台南社大進行交流。昨天下午，北川教授率領7位學生到台南海岸一起撿拾垃圾，晚上再赴台南社大參訪，由黃煥彰老師向大家介紹社大的環境教育活動，以及龍崎牛埔的特殊自然地景。
京都龍谷大學這次安排3天的台南環境與歷史學習之旅，昨天最後一天與台南社大交流。他們專程從日本搭飛機來台南，不是欣賞夕陽美景，而是彎腰撿垃圾，協助完成了台南社大2月份的海灘廢棄物監測，可說是一次難得的經驗。
日本京都龍谷大學師生與社大海廢社志工一起完成二月份的海廢監測。（圖由台南社大提供）
日本京都龍谷大學師生來台參加台南社大海廢社的海灘廢棄物監測。（圖由台南社大提供）
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