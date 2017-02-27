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獨家》湖口張六和派下2000多人大祭祖

張七郎媳婦張許梅（前中）高齡98歲，今早回到湖口祭祖。（記者黃美珠攝）

2017-02-27  11:07

〔記者黃美珠／湖口報導〕今天是農曆2月初2，是一年一度湖口張六和派下子孫團聚大祭祖的日子，一早就吸引數百輛自小客車湧入新竹縣湖口鄉中平路張家祖塔周邊道路，2000多名子孫井然有序地停車後挑擔、提著牲禮前去敬拜祖先。

就連228受難者張七郎的次媳張許梅，僅管高壽98歲了，依舊是在女兒張芳滿等親人陪同下，無懼細雨寒風從台中回歸故里，向先祖們致敬、獻上追思。

由於張許梅是政治受難者的遺族，明天就是228紀念日，所以她和家人的出現，在現場頓時成為焦點。她笑容可掬，讓人如沐春風，好像國寶般，吸引不少家族晚輩爭相湊進合照留念。

張六和家族族長、行政院政務顧問張福普說，張七郎醫師父子當年3人同時遇害，張許梅是他倖存次子張依仁的太太，2人的女兒惠滿、芳滿也繼承衣缽懸壺濟世。這場盛大的祭祖儀式由張福普主持，他期許所有宗親向前展望，大家同心為台灣努力。

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新竹縣湖口鄉張六和派下今早2000多人大祭祖。（記者黃美珠攝）

張六和家族子孫枝繁葉茂，祭祖聲勢浩大。（記者黃美珠攝）

張六和家族子孫枝繁葉茂，祭祖聲勢浩大。（記者黃美珠攝）

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