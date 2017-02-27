老屋傳述新生命 林鳳營故事館啟用

舊鐵道道班房改建的林鳳營故事館，今日揭幕啟用，12位在地青年透過藝術傳述在地歷史記憶。（記者王涵平攝）

2017-02-27 10:50

［記者王涵平／台南報導］舊鐵道道班房改建的林鳳營故事館，今日由台南市長賴清德與各界人士揭幕啟用，12位在地青年透過藝術傳述在地歷史記憶。

六甲區公所爭取環保署拔尖計畫，將林鳳營火車站旁道班房改建為故事館，近70年歷史的老屋保留原貌，今日與林鳳營火車站無障礙電梯共同舉行啟用落成典禮。

林鳳營故事館首檔展出由尤瑋聖、閃輄、毛玉玫、黃鈺嵐、尤美茜、楊志傑、顏裴萱、黃瑞忠、陳靖雱、柯詠馨、胡乃琦、王馨怡等12位在地青年藝術家聯展，近百件作品涵跨插畫、繪畫、攝影、手作、複合媒材、服裝設計等形式，呈現六甲地方藝術多元樣貌。

策展人蕭士椉表示，聯展主題「洄家」是轉換回家，洄有逆流的意思，六甲地區人口老化，約8成年輕人選擇離開家鄉，故鄉成為逢年過節回家的一種形式，但隨著資訊、交通便利，在地青年對家鄉熱情轉換成一種潮流，也滿載新穎創意回故鄉發展。展期即日起至3月12日。