| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

老屋傳述新生命 林鳳營故事館啟用

舊鐵道道班房改建的林鳳營故事館，今日揭幕啟用，12位在地青年透過藝術傳述在地歷史記憶。（記者王涵平攝）

2017-02-27  10:50

［記者王涵平／台南報導］舊鐵道道班房改建的林鳳營故事館，今日由台南市長賴清德與各界人士揭幕啟用，12位在地青年透過藝術傳述在地歷史記憶。

六甲區公所爭取環保署拔尖計畫，將林鳳營火車站旁道班房改建為故事館，近70年歷史的老屋保留原貌，今日與林鳳營火車站無障礙電梯共同舉行啟用落成典禮。

林鳳營故事館首檔展出由尤瑋聖、閃輄、毛玉玫、黃鈺嵐、尤美茜、楊志傑、顏裴萱、黃瑞忠、陳靖雱、柯詠馨、胡乃琦、王馨怡等12位在地青年藝術家聯展，近百件作品涵跨插畫、繪畫、攝影、手作、複合媒材、服裝設計等形式，呈現六甲地方藝術多元樣貌。

策展人蕭士椉表示，聯展主題「洄家」是轉換回家，洄有逆流的意思，六甲地區人口老化，約8成年輕人選擇離開家鄉，故鄉成為逢年過節回家的一種形式，但隨著資訊、交通便利，在地青年對家鄉熱情轉換成一種潮流，也滿載新穎創意回故鄉發展。展期即日起至3月12日。

廣告
  • 舊鐵道道班房改建的林鳳營故事館，今日由台南市長賴清德與各界人士揭幕啟用，12位在地青年透過藝術傳述在地歷史記憶。（記者王涵平攝）

    舊鐵道道班房改建的林鳳營故事館，今日由台南市長賴清德與各界人士揭幕啟用，12位在地青年透過藝術傳述在地歷史記憶。（記者王涵平攝）

  • 舊鐵道道班房改建的林鳳營故事館，今日揭幕啟用，12位在地青年透過藝術傳述在地歷史記憶。（記者王涵平攝）

    舊鐵道道班房改建的林鳳營故事館，今日揭幕啟用，12位在地青年透過藝術傳述在地歷史記憶。（記者王涵平攝）

  • 舊鐵道道班房改建的林鳳營故事館，今日揭幕啟用，12位在地青年透過藝術傳述在地歷史記憶。（記者王涵平攝）

    舊鐵道道班房改建的林鳳營故事館，今日揭幕啟用，12位在地青年透過藝術傳述在地歷史記憶。（記者王涵平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林鳳營故事館 林鳳營車站
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
電鍋菜✧豆腐蒸肉
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：老屋傳述新生命 林鳳營故事館啟用


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.