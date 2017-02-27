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土地公生求財 小南天土地公推招財貔貅

斗南小南天土地公廟特製招財貔貅供信徒求財避邪。（記者黃淑莉攝）

2017-02-27  10:34

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今天是農曆二月初二民俗上的「土地公」聖誕，也是所謂「頭牙」，許多民眾會準備供品拜土地公，祈求生意興隆、發財等，雲林斗南鎮小南天土地公廟今年特製「招財貔貅」，信徒擲筊可帶回招財避邪。

小南天土地公廟位在斗南鎮中正路、福德街口，主祀土地公、土地婆，創建於清乾隆1757年，1989年時重建，小南天管委會主委徐建銘指出，不同於大部分土地公戴員外帽，小南天的土地公戴宰相帽，相傳是以前嘉慶君遊台時，小南天土地公協助嘉慶君逃過劫難，特賜「福建神璋州府城諸羅縣他里霧堡小南天福德廟」外，還賜戴宰相帽。

徐建銘表示，小南天土地公廟每月農曆初二、十六日都有許多信徒前來參拜求財，二月初二土地公聖誕各地信徒更專程來上香，今年廟方奉土地公指示特製「招牌貔貅」供信徒求財避邪。

徐建銘說，貔貅是中國神話中兇猛威武的神獸之一，雄性名貔，雌性名貅，能吞萬物，被視為招財避邪。

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  • 斗南小南天土地公廟特製招財貔貅供信徒求財避邪。（記者黃淑莉攝）

    斗南小南天土地公廟特製招財貔貅供信徒求財避邪。（記者黃淑莉攝）

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