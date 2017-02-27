南市是台灣最塞車城市 警：加強疏導、執法

台南市區的北門路與民族路一帶鄰近台南火車站、商家林立，車流量大，易成壅塞路段。（記者王俊忠攝）

2017-02-27 10:28

〔記者王俊忠／台南報導〕全球衛星定位（GPS）製造商Tom Tom近日公布「全世界最會塞車的25個城市」排行，台灣有台南（第9名）、高雄（第20名）與台北（第24名）3座城市上榜。據此調查，台南等同是台灣最會塞車的城市。

Tom Tom公司依據荷蘭總部在全球48個國家、390個城市、超過9年時間收集到19兆筆資料，進行為期1年交通流量分析調查得出排行榜，全球塞車最嚴重的城市是墨西哥的墨西哥城、泰國曼谷居次，台南排全球第9名。

調查公司將每座城市塞車程度賦予百分比分數，並定義為「與沒有塞車的情況相比，需要花費的交通時間增長率」，程度範圍從最塞車城市的66%到最少的9%，台南奪得46%，意即平常1小時能到達目的地，塞車時需花上比平常多46%交通時間，也就是需花1小時27分鐘才到得了目的地。

網頁顯示，台南去年最壅塞路段是東區與中西區的北門路一段、二段及民族路一段。

對此，南市交警大隊表示，北門路、民族路因鄰近台南火車站且商家林立，屬南市經濟重點路段，車流量已超過原本道路容量設計，為使交通順暢，市警局除在北門與公園北路、北門路與成功路（火車站前）、北門與青年、北門與民族、民族路赤崁樓等5處重要路口，於上下班時段派員警與義交加強疏導外，也加強沿線違規停車取締及強化事故處理速度，減少違停或交通事故造成的交通壅塞瓶頸。

市警局說，為使台南交通能更順暢，警方於平時就規劃交通壅塞緊急應變執行計畫，員警在線上待命，若民眾或線上巡邏員警發現有交通壅塞狀況，立即出動，迅速排除狀況、全力疏導交通。