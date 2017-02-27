反毒卻PO成A片照 「公車高潮照」讓網友歪樓啦！
2017-02-27 07:58
這張照片其實來源自A片，引起網友熱烈討論。（圖取自抽大麻會讓你腦袋壞掉臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲專頁「抽大麻會讓你腦袋壞掉」宣導反毒用A片的截圖畫面當照片，引起網友熱烈討論，不少網友「跪求番號」，已經沒人注意反毒的文章。
「抽大麻會讓你腦袋壞掉」除了宣導反大麻以外，也會PO文對許多時事諷刺，日前該專頁貼出反毒文章，內容主要是轉述臺北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師黃建勳的話，主要是告訴大家拉K的壞處，表示吸時K他命會造成泌尿系統嚴重的問題，甚至還會漏尿。
除了PO文以外，該粉絲專頁也PO出一張女子疑似漏尿的照片，不過卻被網友發現，這張照片其實是截取自A片，引起網友熱烈討論，到最後已經沒有網友注意反毒，而是「跪求番號」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 氣哭！搭大眾運輸吸進的廢氣比自己開車高8倍
- 落實醫療分級 診所診察費下月起調高
- MWC秀亮點 三星發表新平板
- 好市多加油站試營運 每公升便宜3元
- 論文造假風暴//教育部最新調查 楊泮池可保留2學術殊榮
網友回應
熱門新聞
- 為姚元浩失去所有 王心凌情變原因曝光
- 《鐵達尼號》男星手術併發症過世 享壽61歲家人哀痛
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan to aid Nauru in egg production
- 收購好來塢？中美雙方都在築防堵牆…
- 克蕭、韋蘭德 初登板無失分
- 第十二屆林榮三文學獎得獎作品集 免費贈送
- 抄襲共享停車位？ 柯P：政策是與時俱進
- 英國最高男人 《權力遊戲》尼爾芬格爾頓猝逝
- 本田LPGA泰國高球賽／賽史最低桿 梁熙英破紀錄金讚
- 瞞孕妻找妹「喝春酒」 男約砲不成反遭囚
- 外資續撤 中媒憂千萬工作不保
- 轉彎死亡車禍 苗栗工務段拒勘
- 「免錢最貴」網路約砲當心變肥羊
- 紐奧良嘉年華 小貨卡撞人群28傷
- 劉德華當助攻王 又有藝人抱走40萬獎金
- 自由廣場》張景森的點子 邱秉瑜也提過
- 迎白沙屯媽 至善協會趕製平安餅
- 手機擲筊定生死 女縱身跳海獲救
- 新生代柴油SUV 跑格套件加持-2
- 年捐200萬元助弱 黃添榮22年不輟
- 《婚前贈屋》億萬富商染性病 落跑新娘判還屋
- （奧斯卡紅毯）《格雷》女星金閃閃現身 稱從情色劇情學到很多
- 鏗鏘集》七十年，兩次「二二八」
- 《金酸莓獎》「蝙蝠俠對超人」4爛 「希拉蕊的美國」並列大贏家
- 春訪團印尼表演 濃濃台灣味饗僑胞
- 〈上班族甘芭茶〉向南瓜學習抗壓性
- 企業家返鄉購地 打造社區公園
- 巴菲特投資不敗神話 他解讀關鍵是這個…
- 國民黨魁選舉》319案 詹啟賢最快週三赴國民黨說明
- 自由廣場》月加班限46小時合理嗎？
- 李達達／等紅燈
- 竹縣去年十大易肇事路口 竹北占八處
- 228受難家屬：蔣介石早該去神格化
- 嫌犯墜谷脫逃 中打提通聯︰絕無瞞檢
- 連任遇挑戰！ 他分析洪秀柱此戰會打得辛苦...
- 對老闆丟紙 加重公然侮辱罪起訴
- 男改槍寄賣 左腿刺青露餡
- （奧斯卡紅毯）馬赫夏拉阿里一身「黑」到底
- 法大選馬克宏民調竄升 雷朋怪媒體偏心
- 女巫聚集咒川普 基督徒反制
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：反毒卻PO成A片照 「公車高潮照」讓網友歪樓啦！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分