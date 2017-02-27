反毒卻PO成A片照 「公車高潮照」讓網友歪樓啦！

這張照片其實來源自A片，引起網友熱烈討論。（圖取自抽大麻會讓你腦袋壞掉臉書）

2017-02-27 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲專頁「抽大麻會讓你腦袋壞掉」宣導反毒用A片的截圖畫面當照片，引起網友熱烈討論，不少網友「跪求番號」，已經沒人注意反毒的文章。

「抽大麻會讓你腦袋壞掉」除了宣導反大麻以外，也會PO文對許多時事諷刺，日前該專頁貼出反毒文章，內容主要是轉述臺北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師黃建勳的話，主要是告訴大家拉K的壞處，表示吸時K他命會造成泌尿系統嚴重的問題，甚至還會漏尿。

除了PO文以外，該粉絲專頁也PO出一張女子疑似漏尿的照片，不過卻被網友發現，這張照片其實是截取自A片，引起網友熱烈討論，到最後已經沒有網友注意反毒，而是「跪求番號」。