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明天大陸冷氣團減弱 各地氣溫緩步回升

氣象局指出，明天起冷氣團減弱，各地氣溫將逐步回升。（資料照，記者方賓照攝）

2017-02-27  06:36

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，華南雲雨區逐漸東移離開台灣，降雨也漸漸趨緩下來，今天（27日）北台灣降雨機率仍高，苗栗以南地區多為多雲時晴的天氣，明天起冷氣團減弱，各地氣溫將逐步回升。

氣象局表示，今天宜蘭、花蓮地區及基隆北海岸降雨機率仍高，但降雨情形比起前兩天緩和不少，苗栗以南的平地則大多為多雲時晴的天氣。溫度方面，今晚到明天清晨仍受大陸冷氣團影響，中部以北部及宜蘭大多12至14度，其他地方則為15至17度。

明天（28日）起至週三（3月1日）大陸冷氣團減弱，明天北台灣白天高溫約15到18度，中部則回升至21、22度，南台灣高溫約25、26度，花東高溫約19至22度。降雨方面，明天北部、台東地區及中南部山區偶有局部性短暫雨，其他地區大致為多雲到晴。

空氣品質部分，今天雲嘉南及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區及外島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線為低至中量級。（取自氣象局網站）

今天雲嘉南及高屏地區為橘色提醒，其他地區及外島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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