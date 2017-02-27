02/27 各報重點新聞一覽

2017-02-27 06:17

自由時報

228受難家屬：蔣介石早該去神格化

今年適逢二二八事件七十週年及解嚴卅年，文化部前天宣布將推動中正紀念堂轉型，二二八事件受難者家屬昨出面表達力挺政府決策，更直言蔣「早該去神格化」，應回歸歷史人物該有的定位。

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機捷免費試乘 今起最後3天延至晚上9點

桃園機場捷運三月二日即將正式營運，桃園市長鄭文燦昨宣布，今起最後三天免費試乘，營運時間將從原本上午八點到下午四點，延長為上午七點到晚上九點，每天增六小時，除因應二二八連假爆量試乘人潮、嘉惠更多旅客外，估計試營運搭乘可破一百廿萬人次，也可讓桃捷員工對正式營運後的夜間服務更熟練。

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奧斯卡今頒獎 紐時買廣告嗆川普

美國總統川普與自由派媒體的戰火愈演愈烈，多次被川普批評新聞造假，甚至遭禁止參與白宮新聞簡報會的《紐約時報》，斥資買下第八十九屆奧斯卡金像獎頒獎典禮的廣告時段，播送「真相難求（The Truth is Hard）」的形象廣告，反擊川普及白宮幕僚對新聞媒體的不友善評論。川普隨即透過「推特」暗酸紐時為失敗媒體，買廣告是為了拯救其衰敗的名聲。

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蘋果日報

鋼彈少年奪全球冠軍 打敗13國525對手

新台灣之光！台北市一名熱愛「鋼彈（GUNDAM）」的國二生邱顯鈞，2年來投身鑽研塗色組裝技巧，日前帶著耗時近2個月完成的《OVER WAR》鋼彈模型，代表台灣赴日參加GBWC全球盃大賽，因其作品真實呈現戰後荒涼的感覺，精妙技藝驚豔評審，一舉擊敗其他13國、525名選手，奪下世界冠軍，也因此成為鋼彈界最看好的明星，家人獲知喜訊感動不已，他則欣喜地說：「感謝父母支持我！」

憾 冷氣團襲台 2天奪68命

228連假受大陸冷氣團影響，各地濕冷，全台前天、昨天共68人猝死，其中基隆警局一名交通隊長，其有心臟病的8旬老父及中風的8旬母，疑因氣候變化昨雙雙倒地，被發現時父已喪命，母親送醫救回。氣象局表示，今、明北台偏冷，南部溫差大；後天下午至周六清晨又有一波冷氣團，全台最低溫11℃。醫生提醒，除心血管患者要注意，流感病毒也來勢洶洶，若有不適要盡快就醫。

聯合報

驚！社福移工暴增3倍 11年來最多

勞動部最近發布最新外籍勞工人數統計，截至去年底，來台工作的外籍移工人數達六十二萬四千多人，比前年底增加三萬七千多人，其中社福類移工增加近一萬三千人，增幅超過前一年的三倍，創十一年來增加人數最多的紀錄，連勞動部官員都說「大吃一驚」。

槓到底？川普打破慣例 不去白宮記協宴

美國總統川普與媒體之間的敵意持續升溫下，川普廿五日宣布他不會參加今年的「 白宮記者協會」晚宴，打破歷任總統慣例。

上次美國總統缺席白宮記者協會年度晚宴是在一九八一年，當年雷根因遇刺還在療養而無法參加。

中國時報

海空營區 先後爆弊 軍官染毒 瞞天過海？

台中空軍清泉崗基地，日前驚爆營區遭搜出51包安非他命，26位官兵涉嫌吸食毒品的醜聞，海軍昨日也被爆料，高雄左營海軍艦隊指揮部黃姓中校副處長，今年1月中旬遭警方查獲疑似吸毒，臨時轉變生涯規畫，棄軍從民，且未依規定在3個月之前提出退伍申請，卻在19天內完成所有退伍手續。

國民黨黨主席選戰 郝吳陣營撕破臉

國民黨主席選舉還未正式起跑，前副總統吳敦義與國民黨副主席郝龍斌陣營已經先撕破臉，郝吳整合確定無望。外傳黨內人士曾遊說郝龍斌改支持吳敦義尋求整合，不過郝龍斌陣營昨以嚴厲措辭鄭重澄清說，「競選中喬事或談整合，跟打假球沒分別，郝龍斌絕不奉陪。」