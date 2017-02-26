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宜蘭櫻桃鴨場再傳禽流感 明晨將撲殺5千隻

2017-02-26  23:56

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭櫻桃鴨又遭殃，三星鄉先前一櫻桃鴨養鴨場傳出禽流感疫情，撲殺5000多隻鴨子，今晚又有櫻桃鴨場的肉鴨被確診H5N6亞型高病原禽流感病毒，預計明天清晨全面撲殺場區內的5000隻櫻桃鴨，並對場區進行消毒、淨空作業。

櫻桃鴨全名叫「櫻桃谷品種北鴨」，名稱由來並非因為吃櫻桃長大，主要因為產自英國櫻桃谷而得名，肉質細緻深受饕客喜愛，而三星鄉是櫻桃鴨重要產地，全鄉有4家專門飼養的禽場，去年在養隻數4萬多隻，其中2家今年休養，另一家所養的櫻桃鴨24日被撲殺，今晚又有另一家養鴨場確診禽流感，預計明天撲殺。

由於該養鴨場採取半開放式的空間養鴨，附近又有水鳥來往，疫情恐怕會持續升溫，需要嚴加管控，縣政府除了撲殺確診病例的鴨場，也將對場區進行全面消毒，藉此控制疫情。

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  • 三星櫻桃鴨名聞遐邇，深受喜愛。（資料照，記者江志雄攝）

    三星櫻桃鴨名聞遐邇，深受喜愛。（資料照，記者江志雄攝）

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