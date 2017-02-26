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網傳不要吃雞 農委會製圖卡闢謠

網路瘋傳不要吃雞謠言，農委會製作闢謠圖卡。（記者陳文嬋翻攝）

2017-02-26  23:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕禽流感疫情趨緩，土雞價格下跌1成，購買力下跌1成5，近來網路瘋傳病雞流入市面，請大家不要吃雞，農委會製作圖卡闢謠，呼籲民眾認明合格標章，買雞煮熟即可放心食用。

政府禁宰7天過後，土雞價格近來開盤，到貨量增加1倍，市場供過於求，價格下跌1成，購買力減少1成5，中華民國養雞協會自提產銷調節，農委會同意屠宰並凍存80萬隻，目前申請屠宰凍存約55萬隻，將持續產銷調節至3月9日，以穩定市場價格，避免造成價格崩盤。

近來網路瘋傳得了H5N6禽鳥會皮下出血，請民眾最近不要吃雞，尤其外面熟食看不到，不知道是不是病雞，農委會製作闢謠圖卡，澄清病雞未流入市面，強調是獸醫師攔截病雞照片，呼籲民眾購買雞隻，應認明「防檢局屠宰衛生合格」標章，經過政府3層衛生安全把關，煮熟食用就能安心無虞。

高市府農業局指出，禽流感病毒對環境抵抗力不強，同時對熱、酸及大部份消毒藥劑十分敏感，在攝氏100度加熱1分鐘即可殺滅，民眾食用禽肉與蛋類，只要「充分煮熟」就可安心食用。

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  • 農委會呼籲民眾認明「防檢局屠宰衛生合格」標章，只要煮熟可以放心食用。（記者陳文嬋翻攝）

    農委會呼籲民眾認明「防檢局屠宰衛生合格」標章，只要煮熟可以放心食用。（記者陳文嬋翻攝）

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