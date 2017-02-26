「大溪—捷運永寧站」快捷公車 大溪首發站撐傘等車
2017-02-26 23:28
「大溪—捷運永寧站」快捷公車，民眾在大溪橋頭首發站撐傘等車。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府新闢的710線「大溪—捷運永寧站」快捷公車，24日通車，起訖站在大溪老街、新北市土城區的捷運永寧站，但例假日考量大溪老街壅塞，在例假日的上午9點10分至晚上7點改由大溪觀光橋發車；許多民眾趁著7天的免費優惠期，於228連假開始這兩天的假日，前往大溪橋頭的招呼站等車時，因為沒有遮雨棚，必須冒雨吹風排隊搭乘，感覺很克難。
桃園市議員楊朝偉表示，這兩天細雨不斷，他接獲許多民眾反映，為搭乘「大溪—捷運永寧站」快捷公車，得站在大溪橋頭得吹著冷風、撐傘等車，相當不便外，因為車輛採用的低地板電動巴士，只能坐27人，一到尖峰時間根本擠不上車，甚至有私人轎車在招呼站叫客，一人收60元，他已向市府交通局反映，希望能早日改善。
對此，交通局公共運輸科長林乾傳表示，有關大溪端的候車設施（包括大溪復興路、大溪橋頭停車場），交通局將納入今年度候車亭建置，近日會辦理會勘施設。
林乾傳說，此快捷公車從通車日至3月2日提供7天免費試乘，經統計試乘運量中，24日約991人次，昨天約982人次，今天約1000人次，考量免費試乘民眾搭乘比較踴躍，等試乘期過了，交通局會依每日運量請業者檢討調整班次。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 國二生熱愛鋼彈 首度赴日參賽奪下世界冠軍
- 每公升比別人少3塊！好市多加油站價格戰開打
- 週一冷氣團減弱 週四又一波
- 花東地區3/2萬安演習 違反規定最高罰15萬
- 壯大基層醫療！ 3/1起健保調高給付部分診所診察費
網友回應
熱門新聞
- 台灣隊當心！ 古巴已在高尺巨蛋吃癟
- 罕見！北市蛋黃區建案盤讓
- 星期專論》二二八讓台灣進入黑暗時代
- 寒假作業未交 小六男童被罰擦地板
- 犯人失足或脫逃？警公布照片疑點重重
- 櫻井翔熱戀美女主播 直奔小川彩佳香閨
- 兩大隱形關卡 高尺巨蛋高深莫測
- 守住海口風 大林蒲瘋音樂
- NBA》感覺「豪」棒 林書豪開心速度回來了
- 愛犬竟成導火線 王心凌曾開罵姚元浩
- 聘中國太子黨當門神？ 美查花旗
- 優秀員工認購房屋專案？台積電工程師詐好友
- 北中南場館同打拚 朱宗慶：期待3羊領頭
- 冤家路窄 情敵扭打雙掛彩 又因酒駕先後進拘留所
- 《恢復供應首日》北市禽肉買氣回升 價格持平
- 〈徵文啟事〉孩子搗蛋事蹟
- 專家：天文館層級低資源少 未積極推廣
- 張曉風／「你得給我盛餃子！」
- 尚韋帆引退 最難忘一刻@陳世念
- 否認撿到手機 「Find My iPhone」鈴響賴不掉
- 新山水庫水情好 基隆不缺水
- 【朵朵小語】 火車
- 外交部政次吳志中：台灣應維持入聯水溫
- 范范向黑人請款 喊話不能離婚
- 司改國是會議「保護被害人和弱勢者的司法」 3/1首度召開
- 嗆「你沒踢過鐵板」 三重高職生下課遭圍毆
- 北韓外交官涉金正男案 大馬祭最後通牒
- 228檔案難調閱 陳儀深：應立法排除障礙
- 【小檔案】父親敬天愛地 影響畫家黃玉成
- 郝譽翔／台灣怎會沒有文學？ － 吳米森《再見原鄉》
- 美若課邊境稅 恐掀全球貿易戰
- 原來！宮崎駿是看這件事不爽 才食言退休
- 《金正恩核武、化武連發》美拒北韓使節入境 雙邊會談告吹
- 很裸露？色色的？ 長頸鹿產子直播險遭禁
- 性別歧視管理無情重傷 優步圖扭轉形象
- 《自由廣場》無感 無歷史感
- 陽明山部分櫻開5成 本週昭和櫻見客
- 事隔12年》兩顆子彈 詹啟賢：黨中央不能再混淆
- 朴槿惠就職四週年 倒朴、挺朴首爾對尬
- 黨魁之爭》吳敦義陣營防弊 緊盯海外通訊投票
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「大溪—捷運永寧站」快捷公車 大溪首發站撐傘等車
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分