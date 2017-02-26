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「大溪—捷運永寧站」快捷公車 大溪首發站撐傘等車

「大溪—捷運永寧站」快捷公車，民眾在大溪橋頭首發站撐傘等車。（記者李容萍攝）

2017-02-26  23:28

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府新闢的710線「大溪—捷運永寧站」快捷公車，24日通車，起訖站在大溪老街、新北市土城區的捷運永寧站，但例假日考量大溪老街壅塞，在例假日的上午9點10分至晚上7點改由大溪觀光橋發車；許多民眾趁著7天的免費優惠期，於228連假開始這兩天的假日，前往大溪橋頭的招呼站等車時，因為沒有遮雨棚，必須冒雨吹風排隊搭乘，感覺很克難。

桃園市議員楊朝偉表示，這兩天細雨不斷，他接獲許多民眾反映，為搭乘「大溪—捷運永寧站」快捷公車，得站在大溪橋頭得吹著冷風、撐傘等車，相當不便外，因為車輛採用的低地板電動巴士，只能坐27人，一到尖峰時間根本擠不上車，甚至有私人轎車在招呼站叫客，一人收60元，他已向市府交通局反映，希望能早日改善。

對此，交通局公共運輸科長林乾傳表示，有關大溪端的候車設施（包括大溪復興路、大溪橋頭停車場），交通局將納入今年度候車亭建置，近日會辦理會勘施設。

林乾傳說，此快捷公車從通車日至3月2日提供7天免費試乘，經統計試乘運量中，24日約991人次，昨天約982人次，今天約1000人次，考量免費試乘民眾搭乘比較踴躍，等試乘期過了，交通局會依每日運量請業者檢討調整班次。

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  • 「大溪—捷運永寧站」快捷公車，民眾在大溪橋頭首發站撐傘等車。（記者李容萍攝）

    「大溪—捷運永寧站」快捷公車，民眾在大溪橋頭首發站撐傘等車。（記者李容萍攝）

  • 「大溪—捷運永寧站」快捷公車，民眾在大溪橋頭首發站撐傘等車。（記者李容萍攝）

    「大溪—捷運永寧站」快捷公車，民眾在大溪橋頭首發站撐傘等車。（記者李容萍攝）

  • 「大溪—捷運永寧站」快捷公車，民眾在大溪橋頭首發站撐傘等車。（記者李容萍攝）

    「大溪—捷運永寧站」快捷公車，民眾在大溪橋頭首發站撐傘等車。（記者李容萍攝）

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