清、交梅竹賽閉幕 交大贏得總錦標

2017-02-26 23:10

〔記者王駿杰／新竹報導〕清、交「丁酉梅竹賽」今天（26日）最後一天賽程，白天有橋藝賽、女羽表演賽及壘球表演賽，晚間有男、女排球賽，昨晚男籃比賽結束，交大以2.5比3.5落後1分，經過今天的橋藝賽激戰，由交大扳回一城，追平比分，最後關鍵的排球賽，交大連拿男、女排優勝，贏得總錦標，4連霸成功！

交通大學與清華大學兩校擁有多年歷史的「梅竹賽」26日起展開3天賽事，交大更推出全台首創360度4K全景實況轉播並結合VR技術，邀觀眾虛擬進場為選手加油。

25日賽程，清、交先戰成2.5比2.5平手，交大勝男羽、男網，清大勝桌球、女籃，象棋和局各得0.5點，直到男籃比賽結束，交大以2.5比3.5落後1分。今天的橋藝交戰十分關鍵，交大取得壓倒性勝利，將比分追平，隨後又在男、女排球賽各以直落三取勝，逆轉奪下總錦標。

這次「丁酉梅竹賽」，交大勝羽球、網球、橋牌、男排、女排。清大勝桌球、女籃、男籃。雙方平象棋與 棒球（因雨不算），5.5比3.5，交大勝。