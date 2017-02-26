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回應Uber司機陳情 交通部：盼回歸合法服務

台灣Uber司機聯盟今天發起226挺Uber站出來活動，共計有250台車、300人聚集交通部前，訴求支持TNC專法、廢除靠行制度。（記者朱沛雄攝）

2017-02-26  22:49

〔即時新聞／綜合報導〕Uber司機聯盟今（26日）出動300多輛車，包圍交通部陳情並提出4項訴求，晚間交通部回應表示，Uber以分享名義美化營利行為、規避責任，屬非法經營，Uber司機應加入合法的運輸產業中。

綜合媒體報導，Uber司機提出的4項訴求包括「廢除靠行制度」、「參考美國TNC制度設立專法」、「明確回應代僱駕駛租賃營業車合法地位」、「展開跨部會溝通的時程表」，揚言若未獲得善意回應，將持續抗爭。

交通部晚間回應表示，2月16日的會議中已給予Uber司機充分表達意見的時間，部分司機聲稱的「表達時間很短」不是事實，目前也沒有再召開會議的條件。

對於廢除靠行制度的訴求，交通部路政司表示，現行靠行制度沒有問題，司機即使不加入車行，也可透過計程車合作社或車隊提供服務。

至於司機提倡設立TNC專法，交通部則指出，美國洛杉磯計程車與人口比例為1比1740，但雙北計程車人口比例是1比131，都會區公共運輸發達，沒有讓私家車提供營運的空間。

交通部表示，Uber在多數國家皆屬非法經營，台灣並非特例，Uber主張的分享車輛實際上是在規避責任、混淆視聽。先前會議中Uber與租賃車合法合作已有共識，交通部樂見Uber未來在國內落地進行合法營業。對於今天參與陳情的司機，交通部呼籲加入其他運輸產業，回歸正軌提供合法服務。

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標題：回應Uber司機陳情 交通部：盼回歸合法服務


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