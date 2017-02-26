每公升比別人少3塊！好市多加油站價格戰開打

好市多中壢店加油站3月2日正式開幕。（圖擷取自好市多商品經驗老實說臉書社團）

2017-02-26 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕知名美式大賣場好市多跨足加油站市場，第1家就開在中壢，今（26）日對外開始試營運亮相，油品每公升價錢硬是比中油、台塑少3元，好市多表示，未來正式營運也將以降價3元為目標。

臉書社團《好市多商品經驗老實說》今日一早就有民眾放上好市多加油站價格板，並表示有拿到傳單從今日開始試營運，95汽油每公升23.3元、98汽油每公升25.3元、柴油21元，相對中油牌價每公升折讓3元。

據《中央社》報導，Costco好市多副總經理王友玫表示，好市多加油站採自助加油式，目前已確定由中油提供，至於油品價格將採浮動制，除了參考中油及台塑每週定價外，同時會內部定價策略調整價格。

王友玫指出，目前加油站仍處試營運階段，油品價格明早會再調整一次，且會員需到加油站後，才會知道當天最新價格，好市多未來將透過其他方式，讓會員可以更便捷知道最新油品價格。目前只提供給聯名卡會員使用，除每公升的折讓外，並給予3%的回饋金，若以加油1500元、回饋3%計算，等於每次加油回饋45元。