跑步賞花一次搞定 新社櫻花馬拉松開跑

參加馬拉松的選手在櫻花林道跑步，心情顯得特別好。（新社區公所提供）

2017-02-26 21:47

〔記者李忠憲／台中報導〕有10萬株櫻花的新社區目前已開約4成，報名參加今天舉辦的「2017新社賞櫻全國馬拉松」的4千7百多位跑者，或跑或走，不畏寒冷，一邊欣賞著沿路綻放的櫻花，直呼好美，堪稱是心情最美麗的馬拉松。新社區公所表示，目前正是新社櫻花季，歡迎民眾來賞花吃美食。

新社區風景宜人，盛產的香菇遠近馳名，早成為民眾遊玩的熱門景點，也是台中美麗的山城。90年代起，當地就開始遍植山櫻花做行道樹，至今已成功種植10萬株山櫻花，並打造出令人驚艷的「新社櫻木花道」，一年一度的新社櫻花季也成為台中的觀光盛事之一，吸引許多民眾到訪。

豐原區體育會為此特別結合馬拉松與櫻花季活動，前年開始在新社舉辦「新社賞櫻全國馬拉松」，賽事在馬拉松界評價不錯。今日清晨，4千7百多位參加新社馬拉松的選手齊聚新社高中，在台中市副市長林依瑩等人鳴槍後起跑。

除了有專業跑者尋求最佳賽事成績外，許多選手更是頻拿手機出來，一邊跑一邊拍風景及自拍，更有親子組的，由父母帶著小朋友沿路走，欣賞櫻木花道的美景。

陳先生說，雖然天氣寒冷，但看到這麼多美麗的櫻花，心情特別好，跑起來也不會累。張小姐也說，為了賞櫻兼運動，她帶著小朋友報親子組，慢慢走在櫻花林道，感覺非常好。

新社區公所說，目前花開約4成，協興街二苗圃林務工作站、區公所周邊、興社街二段、興和產業道路等，都算是櫻花盛開密集處，民眾可考慮到這些地點。另外，新社也有馬力埔彩繪小徑、沐心泉農場、心之芳庭、菇神等知名景點及餐廳，民眾不妨規劃1日遊行程，既可賞櫻，又可品嚐優質香菇大餐。