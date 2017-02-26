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花東地區3/2萬安演習 違反規定最高罰15萬

2017-02-26  21:32

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮、台東地區106年軍民聯合防空（萬安40號）演習，將於3月2日（星期四）下午1時30分至下午2時舉行；警報發放後，人、車、燈火將全面管制，提醒欲前往機場搭機的民眾，請避開演習時段，提早前往機場報到。

綜合媒體報導，東部地區萬安40號全民防空演練30分鐘的演習過程中，人、車、燈火將全面管制；同時，國家災害防救科技中心（NCDR）今年首度啟用「災害訊息廣播平台」，將於3月2日13時30分用「簡訊」將相關資訊傳至演習區域內3G、4G的手機用戶。

花蓮縣警察局指出，演習警報分有緊急警報、解除警報，民眾可以利用機會仔細聆聽音符的區別；「緊急警報」先施放1長音15秒，再施放2個短音各5秒，各音節之間均間隔5秒，連續3次，共115秒；「解除警報」則為施放1長音90秒。

警方提醒，若未依規定接受疏散人員指揮或關閉門窗熄滅燈火者，或在街道及門口、窗口、陽台等處停留觀望，經勸導後仍不配合關閉或不接受指揮疏散避難者，依民防法第21條及第25條規定，可處罰3萬至15萬元。

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  • 花蓮、台東地區萬安40號演習，3月2日下午1時30分至下午2時舉行，警報發放後全面管制人車。（資料照，記者王峻祺攝）

    花蓮、台東地區萬安40號演習，3月2日下午1時30分至下午2時舉行，警報發放後全面管制人車。（資料照，記者王峻祺攝）

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