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南市土雞染禽流感 撲殺2萬4千多隻

後壁區一土雞場今日確診為高病原性H5N2禽流感，今日撲殺2萬4千多隻。（記者王涵平攝）

2017-02-26  20:19

〔記者王涵平／台南報導〕台南市後壁區一土雞場今日確診為高病原性H5N2禽流感，今日撲殺2萬4千多隻，並針對該場及周邊道路與附近公共區域加強消毒。

南市動保處停止休假，今日上午會同相關單位執行撲殺作業，總計2萬4586隻紅羽土雞，分兩波人力，從上午8時起至晚間才順利完成撲殺，防堵疫情擴散。

鴨隻須附檢驗報告 才能上市屠宰

此外，對於鴨隻感染禽流感時不易由外觀判斷，為避免成為傳播風險，從2月24日起至5月31日止，鴨隻須經檢驗禽流感陰性，並檢附檢驗報告，才能上市屠宰。目前動保處針對屆上市鴨隻採樣工作，已採樣送驗20場，檢驗結果11場為陰性，9場檢驗中，目前仍持續委由南市養鴨協會協助登記，再由動保處排定時間前往採樣，檢驗報告出來後，畜主須持正本及家禽健康證明書始得送往屠宰場屠宰。

動保處於2月23日接獲畜主主動通報場內雞隻異常死亡，立即派員至現場進行禽流感疫情調查及移動管制等防疫措施，並採樣檢體送家畜衛生試驗所檢驗。畜主表示場內土雞已達11週屆上市週齡，場內雞隻較為擁擠且有打鬥情形，23日出現雞隻精神委靡、異常死亡現象，即向動保處主動通報。

動保處表示，為避免讓病毒入侵場內，動保處疾呼養禽業者要以高標準的方式做好禽場生物安全防疫措施，近來一波波冷氣團接連而來，禽流感病毒仍伺機而動，務必要提高防疫等級來因應，嚴格管控人車、落實消毒，並每日檢視禽隻健康狀況及做好保溫措施。

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  • 後壁區一土雞場今日確診為高病原性H5N2禽流感，撲殺2萬4千多隻。（記者王涵平攝）

    後壁區一土雞場今日確診為高病原性H5N2禽流感，撲殺2萬4千多隻。（記者王涵平攝）

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