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新北石門老梅沙灘 稀有瓶鼻海豚擱淺死亡

海巡署二一大隊人員在石門老梅沙灘發現擱淺死亡的瓶鼻海豚。（海巡署二一大隊提供）

2017-02-26  20:14

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市石門區老梅沙灘今天下午被發現一隻擱淺鯨豚，海巡署二一大隊人員獲報後到場檢視，發現其已死亡，經過鑑定，該擱淺鯨豚為保育等級列為「珍貴稀有」的瓶鼻海豚。該起鯨豚擱淺案例是老梅沙灘本月第二起；2月1日另有一起露脊鼠海豚擱淺死亡案例。

海巡署二一大隊人員下午1點許前往現場了解，初步檢視瓶鼻海豚外觀未有明顯外傷。二一大隊人員指出，已經通報中華鯨豚協會該案，待其專家到現場處理，目前已先將屍體移到海浪無法沖打位置，四周加設封鎖線，死亡原因尚待專家釐清。

根據台灣國家公園生物多樣性資料庫與知識平台，瓶鼻海豚又名寬吻海豚、尖吻海豚或大海豚，保育等級屬「珍貴稀有」；不同個體特徵在不同地理分區中有很大差異，瓶鼻海豚體長範圍主要落在1.9公尺到3.9公尺間；成體體重落在150到650公斤間，台灣所有海域都曾發現瓶鼻海豚的蹤跡，主要發現地點在台灣東部和台灣海峽。

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  • 海巡署二一大隊人員在石門老梅沙灘發現擱淺死亡的瓶鼻海豚。（海巡署二一大隊提供）

    海巡署二一大隊人員在石門老梅沙灘發現擱淺死亡的瓶鼻海豚。（海巡署二一大隊提供）

  • 海巡署二一大隊人員拉起封鎖線。（海巡署二一大隊提供）

    海巡署二一大隊人員拉起封鎖線。（海巡署二一大隊提供）

  • 海巡署二一大隊人員在現擱淺死亡的瓶鼻海豚旁拉起封鎖線，待鯨豚專家前往檢視。（海巡署二一大隊提供）

    海巡署二一大隊人員在現擱淺死亡的瓶鼻海豚旁拉起封鎖線，待鯨豚專家前往檢視。（海巡署二一大隊提供）

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標題：新北石門老梅沙灘 稀有瓶鼻海豚擱淺死亡


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