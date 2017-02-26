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南市直排輪場矮墩常使玩家掛彩 家長批設計不良

南市安平區直排輪場區隔的矮墩表面粗糙、邊緣呈銳利直角，有家長反映易傷及玩家。（記者王俊忠攝）

2017-02-26  20:52

〔記者王俊忠／台南報導〕南市安平區的直排輪溜冰場，外圈競速道與內圈練習場以洗石子的水泥矮墩區隔，洗石子矮墩緊鄰競速道，有家長發現矮墩表面粗糙、邊緣又呈銳利直角，近來常有玩家撞上矮墩、腳動輒皮開肉綻，傷勢不輕，家長認為矮墩設計不良，應該改善。

孩子喜愛溜直排輪的家長表示，位於安平區國平路上的市立直排輪場，因腹地廣闊，是直排輪玩家的勝地，也是許多孩童的訓練重鎮，但從農曆過年前到過年後，小學生與玩家受傷的情況卻層出不窮。

這位家長指出，此直排輪場的外圈競速道與內圈練習場有用表面洗石子的矮墩區隔，矮墩缺口的邊緣呈銳利直角，且矮墩緊鄰競速道，如有玩家與學童在競速道上出狀況撞上矮墩時，粗糙洗石子與銳角，常讓撞擊者腿部皮開肉綻、鮮血直流，傷口大到需送醫縫合。據他所知，過年前到過年後有兩位小學生都撞傷送醫。

家長認為，外縣市直排輪場的區隔作法，有的用劃線、有的把區隔設施內縮到內圈，是比較不易發生「撞況」的作法。

市府體育處長吳國珉說明，這問題之前曾與滑輪溜冰委員會總幹事討論過，總幹事認為因外圈競速者速度快，如無區隔設施，一旦競速者衝入撞上內圈訓練人員，災情會更慘重，該處會先在四處矮墩缺口處施設防護墊，避免玩家撞上銳角邊緣。

至於矮墩洗石子表面是否更換為較平滑的材質及在競速道側加貼防護墊？吳國珉表示，家長的意見，體育處很重視，會儘快與滑輪委員會探討能提升矮墩安全性的改善措施。

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  • 有家長指國內外縣市直排輪場區隔設施往內圈內縮，對外圈競速道安全性較高。（記者王俊忠翻攝）

    有家長指國內外縣市直排輪場區隔設施往內圈內縮，對外圈競速道安全性較高。（記者王俊忠翻攝）

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