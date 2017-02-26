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永采前員工再爆：被拉去其他店支援 無酬勞只給吃壽司

永采烘焙烘已經停業。（記者張菁雅攝）

2017-02-26  20:47

〔即時新聞／綜合報導〕台中「永采烘焙坊」因勞資糾紛遭台中市政府重罰100萬元，今天（26日）突然宣布停業，不過仍有前員工出面加碼爆料，老闆娘彭姓姊妹的父親其實另有經營餐廳，員工常被拉去支援，但通常只拿到一盒壽司，完全沒有打卡紀錄。

一名永采前員工在臉書社團「爆料公社」貼文指出，老闆娘彭姓姊妹只要遇到不順，就會對員工開砲，一個開砲一個幫腔，隔天彭姓姊妹的父母也會到店裡再數落一番，讓她飽受「言語暴力+精神虐待」。

她也談到，彭姓姊妹父親另有開設一家餐廳，只要有人手需求，就會到永采拉人去支援，但事後竟僅給一盒壽司，完全沒有打卡紀錄。

這名員工還抱怨，彭姓姊妹主要管理外場的姊姊Vicky，平常完全不管事，且特定時間就外出運動，她質疑「有管理者可以在上班時間運動的嗎？」

此外，她也指控，薪水領到的都是很奇怪的數字，若是要提離職，彭姓姊妹則會用拖延戰術，隔天還會被她們父親約談。

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  • 永采烘焙坊貼出停業公告。（記者張菁雅攝）

    永采烘焙坊貼出停業公告。（記者張菁雅攝）

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