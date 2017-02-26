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永采被重罰閃電停業 勞工局：下週寄出裁罰書

2017-02-26  22:07

〔即時新聞／綜合報導〕台中永采烘焙坊爭議連連，遭台中市勞工局重罰百萬，今（26日）閃電張貼公告宣布停止營業。對此勞工局表示，相關程序仍會繼續進行，最快下週對業者寄出裁罰書。

永采烘焙坊今天下午4點左右貼出公告，表示「對於近日內所引發外界批評指教，定將虛心接受，自即日起本店停止營業，謝謝。」並在落地窗內貼上塑膠袋、紙板、拉上窗簾。

對此，台中市勞工局回應表示，即使業者停業，相關的程序仍將進行，會有一段時間讓業者陳述意見，裁罰書則最快在下週寄出。此外，先前的勞資協調會中業者對實習學生的調解訴求已全數撤回，至於加班費、國定假日薪資的追討問題，預定在3月6日的第二次調解會討論。

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  • 永采烘焙坊遭台中市勞工局重罰百萬，今（26日）下午貼出停業公告。（記者張菁雅攝）

    永采烘焙坊遭台中市勞工局重罰百萬，今（26日）下午貼出停業公告。（記者張菁雅攝）

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