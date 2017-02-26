228假期不再濕冷 明天北台灣氣溫回升5度

2017-02-26 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕受到風場逐漸轉為偏東風影響，明（27）日迎風面的宜花地區及基隆北海岸降雨機率較高，其他地區天氣較穩定；北台灣溫度方面則會回升4、5度，全台早晚仍涼，須做好保暖。

根據中央氣象局指出，在降雨方面，宜花地區、基隆北海岸、北部山區、大台北東側及台東地區也有局部的短暫雨，中南部山區若有中層水氣移入，也偶有零星飄雨，其他地區天氣較穩定，尤其苗栗以南到恆春半島大多為多雲時晴的天氣。

溫度方面，今晚到明晨受大陸冷氣團影響，各地氣溫仍較低，中部以北部及宜蘭12至14度，其他地方15至17度，明天白天冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，北台灣高溫較今天回升4、5度，中部回升至21、22度，南台灣高溫約25、26度，花東高溫則介於19至22度，早晚各地仍有涼意，需注意保暖。

此外，今晚至明晨東北風偏強，沿海空曠地區及外島容易出現9到10級強陣風，海邊活動一定要特別注意安全。

空氣品質方面，27日雲嘉南及高屏地區AQI為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區及外島為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。