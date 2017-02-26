桃市府也有周星馳？ 本尊還是女兒身
2017-02-26 20:05
［記者陳昀／桃園報導］「您好，我是鄒心慈。」「妳是周星馳？我還劉德華咧！」
桃園市政府教育局商借教師鄒心慈，從小外號叫「星爺」，目前在教育局擔任秘書的她，接電話時發生不少趣事，許多人聽到她的名字都會一愣，接著噗哧一笑，她也笑說，本來想當氣質美人，因為取錯名字，人生的路就「走偏了」。
鄒心慈77年次，她剛出生時周星馳還未出名，父母只是依照祖譜的「心」字輩幫她取名，沒料到國小三年級那年周星馳爆紅，她也因此成為大家開玩笑的對象。「鄒心⋯」「這邊這邊！」她說，到診所看診時，她一定會趁護理師名字還沒喊完，就趕快舉手制止，免得成為大家注視的對象。
活潑的鄒心慈雖然嘴巴上說有點困擾，但只要聊到周星馳電影的內容，她馬上台詞倒背如流，最喜歡的就是《唐伯虎點秋香》，隨時可以來一段；過去從事幼教的她說，好險小朋友對周星馳不算太熟悉，不會被開玩笑，但她還是比較喜歡大家叫她心慈就好。
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