| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
27日午後將有北返車潮 這些易壅塞路段報你知
 首頁 > 生活

桃市府也有周星馳？ 本尊還是女兒身

2017-02-26  20:05

［記者陳昀／桃園報導］「您好，我是鄒心慈。」「妳是周星馳？我還劉德華咧！」

桃園市政府教育局商借教師鄒心慈，從小外號叫「星爺」，目前在教育局擔任秘書的她，接電話時發生不少趣事，許多人聽到她的名字都會一愣，接著噗哧一笑，她也笑說，本來想當氣質美人，因為取錯名字，人生的路就「走偏了」。

鄒心慈77年次，她剛出生時周星馳還未出名，父母只是依照祖譜的「心」字輩幫她取名，沒料到國小三年級那年周星馳爆紅，她也因此成為大家開玩笑的對象。「鄒心⋯」「這邊這邊！」她說，到診所看診時，她一定會趁護理師名字還沒喊完，就趕快舉手制止，免得成為大家注視的對象。

活潑的鄒心慈雖然嘴巴上說有點困擾，但只要聊到周星馳電影的內容，她馬上台詞倒背如流，最喜歡的就是《唐伯虎點秋香》，隨時可以來一段；過去從事幼教的她說，好險小朋友對周星馳不算太熟悉，不會被開玩笑，但她還是比較喜歡大家叫她心慈就好。

廣告
  • 市府教育局商借教師鄒心慈，因為名字讀音與周星馳相近，鬧出不少趣事。（記者陳昀攝）

    市府教育局商借教師鄒心慈，因為名字讀音與周星馳相近，鬧出不少趣事。（記者陳昀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 周星馳 星爺 鄒心慈
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：桃市府也有周星馳？ 本尊還是女兒身


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.