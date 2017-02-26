南投紫南宮人山人海 錢母將朝結合公益發放

南投縣竹山鎮紫南宮湧現祈福、求財及還願人潮，有的人因雨被淋濕仍不放棄排隊等候領取錢母的機會。（記者謝介裕攝）

2017-02-26 19:43

〔記者謝介裕／南投報導〕慶祝土地公聖誕，今日南投縣竹山鎮紫南宮舉辦發放「招財錢母」活動，與信眾一起向土地公祝壽、祈福，吸引信眾大排長龍，有的甚至還被雨淋成落湯雞，卻也甘之如飴，莫不希望在俗稱「伯公仔」的福德正神庇佑下，工作順心、事事如意。

228假期第2天，因天氣轉晴、回溫，一早紫南宮附近街頭巷尾人聲鼎沸，有的是為了向紫南宮供奉的主神土地公上香祈福，有的還準備烤豬還願兼祝壽，更多的人是為了「招財錢母」而來，出現人山人海的景象。

由於清晨下起滂沱大雨，許多人都被淋成落湯雞，廟方遂決定前200人加發典藏版盒裝金銀錢母、201至400號加發琉璃項鍊、401至1000號的人，除原先銀色錢母以外，再加碼1板金色錢母，直至工作人員豎起「排隊截止」告示牌後，才於上午9時起開始發放錢母，總計發出約1萬枚。

紫南宮管理委員會主委莊秋安指出，此次也是今年新春最後一波發放錢母的活動，累計發出錢母約30萬枚，惟有許多信眾反映仍未領到，希望廟方能持續辦理，加上今年是紫南宮本命年「雞年」，因此允諾放寬，但前提須配合公益活動如捐血等等，才有領到錢母的機會，也讓具有佑民、祈福的錢母，更增添正能量的意義。