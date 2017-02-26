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27日午後將有北返車潮 這些易壅塞路段報你知

2017-02-26  20:10

〔即時新聞／綜合報導〕高公局預估，明（27日）午後將出現北上車潮，提醒民眾留意交通狀況，避開尖峰時段上路。

明天是連假第3天，高公局今（26日）晚間指出明天北上易壅塞路段，呼籲民眾避開尖峰時段，或改走替代道路。易壅塞路段包括：

【國道1號】虎尾—員林、豐原—后里、竹北—楊梅

【國道3號】竹山—中興、草屯—霧峰、沙鹿—大甲、竹南—西濱、龍潭—樹林

【國道5號】宜蘭—坪林

高公局表示，明天高速公路疏導措施包括開放路肩、全日封閉國1埔鹽系統北上入口與國3竹南北上入口、下午3點至晚上8點國5北上蘇澳、羅東、宜蘭、頭城入口匝道高乘載，深夜11點至隔天清晨6點國道暫停收費。由於連假北部地區仍可能下雨，高公局也提醒民眾隨時開亮大燈、注意車況、切勿疲勞駕駛，以維護行車安全。

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  • 高公局預估，明（27日）午後將出現北上車潮，提醒民眾留意交通狀況，避開尖峰時段上路。圖為台86線往國道3號方向，車輛大排長龍。（記者吳俊鋒攝）

    高公局預估，明（27日）午後將出現北上車潮，提醒民眾留意交通狀況，避開尖峰時段上路。圖為台86線往國道3號方向，車輛大排長龍。（記者吳俊鋒攝）

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