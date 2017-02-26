| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
27日午後將有北返車潮 這些易壅塞路段報你知
 首頁 > 生活

再爆禽流感疫情！ 台南後壁撲殺2.6萬隻土雞

台南又傳出禽流感疫情。圖為農委會主委林聰賢。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-02-26  19:38

〔即時新聞／綜合報導〕又傳禽流感！台南市今天（26日）再傳H5禽流感，上午撲殺2.6萬隻土雞，晚間6點全場淨空，送往焚化爐銷毀，並持續周邊監測等防疫。

台南市後壁區一處養雞場，4天前傳出上百隻紅羽土雞異常死亡，經動保處初步送驗後，今天確認為H5型禽流感。今天上午8點緊急動員撲殺約2.6萬隻土雞，不過因數量太龐大，緊急調派人力輪班上陣，一直到傍晚6點才完成作業。

據了解，目前養雞場已淨空，並將土雞送往焚化爐銷毀。動保處表示，將等所有作業完成，再彙整資料向外界說明。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： H5 台南 禽流感
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：再爆禽流感疫情！ 台南後壁撲殺2.6萬隻土雞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.