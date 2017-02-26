再爆禽流感疫情！ 台南後壁撲殺2.6萬隻土雞

台南又傳出禽流感疫情。圖為農委會主委林聰賢。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-02-26 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕又傳禽流感！台南市今天（26日）再傳H5禽流感，上午撲殺2.6萬隻土雞，晚間6點全場淨空，送往焚化爐銷毀，並持續周邊監測等防疫。

台南市後壁區一處養雞場，4天前傳出上百隻紅羽土雞異常死亡，經動保處初步送驗後，今天確認為H5型禽流感。今天上午8點緊急動員撲殺約2.6萬隻土雞，不過因數量太龐大，緊急調派人力輪班上陣，一直到傍晚6點才完成作業。

據了解，目前養雞場已淨空，並將土雞送往焚化爐銷毀。動保處表示，將等所有作業完成，再彙整資料向外界說明。