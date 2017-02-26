榮民之家開放一般滿65歲長者自費入住

台北榮家佔地廣達36公頃，收費、環境均是一般坊間養護中心難以比擬。（記者張安蕎攝）

2017-02-26 19:19

〔記者張安蕎／新北報導〕坊間老人養護機構費用高昂、床位難求，台北榮譽國民之家為活化空房，本月中開放不具榮民資格、年滿65歲的長者申請入住，收費平實、環境寬敞，隨著榮民逐漸凋零，亦能讓資源更彈性運用，目前已釋出8個安養床位。

全台16間榮譽國民之家，平均空床率約為15%，被外界批評為養蚊子，浪費資源，國軍退除役官兵輔導委員會今年推動一般長者自費入住試行計畫，開放台北、新竹、雲林、白河、佳里、台南、岡山、花蓮、馬蘭、八德、中彰等11間榮家的餘裕床位，其中位於三峽區白雞山的台北榮譽國民之家，是新北市唯一開放外界申請入住的榮家，第一階段釋出8個安養床位，已有2人申請入住，待部分老舊建物修建完工，明年可再釋出廿六至卅個養護及失智照顧床位。

台北榮譽國民之家副主任曾竹生表示，台北榮家佔地廣達36公頃，有大面積公園綠地、設施完備，並提供門診及文康服務，每人每月安養費僅12000元，較一般養護機構收費水準還低，台北榮家共有803床，已有700多人入住，試行一般長者入住計劃，僅開放榮家5％以內的總床位數供外界申請，並保留10％床位，配合政府機關供緊急災難安置用，試行3年後，將視民眾進住需求及情況，逐步全面開放。

社會局老人福利科股長石育華指出，市府針對低收、中低收、身障等弱勢資格者提供安置補助，供低收入長者入住的養護機構市立仁愛中心床位已額滿多時，私立養護機構因收費不一，常令民眾不易選擇，很樂見榮民之家釋放餘裕床位供外界申請，未來局內會協助轉介合宜個案。