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嘉義毛毛細雨 水庫解不了渴

仁義潭水庫蓄水量持續下降，浮現沙洲。（記者蔡宗勳攝）

2017-02-26  18:57

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕這波又濕又冷的鋒面，為北台灣帶來甘霖，但嘉義地區只有毛毛細雨，而且雨水大多被乾燥的地表所吸收，能挹注水庫十分有限，無助於旱象的紓解。

根據中央氣象局統計，這波鋒面雖然也為嘉義帶來春雨，但雨量不大，累積最高降雨量為嘉義縣竹崎鄉奮起湖的5.5毫米，嘉義市只有0.5毫米，水庫進水可說只有微量，仍呈現嚴重入不敷出窘況。

嘉義主要自來水源仁義潭與蘭潭兩座水庫蓄水量持續下降，仁義潭今天的有效蓄水 936.84萬立方公尺，蓄水比只剩下37.06%，蘭潭493.23萬立方公尺（53.21%），兩水庫合計蓄水比再降至4成3。

自來水公司第五區副處長何承嶧指出，目前每天出水量約12萬立方公尺，雖然還沒有立即限水的危機，但依計氣象單位預估，最近降大雨機率並不高，籲請鄉親節約用水，攜手撐過乾旱期。

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