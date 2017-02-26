南投大神龜出爐 18888斤傲視全台

南投縣鹿谷鄉開山廟平安竈（又稱大神龜），重達1萬8888台斤，在信眾焚香祈福中出爐。（記者謝介裕攝）

2017-02-26 18:50

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉永隆村開山廟平安龜（又稱大神龜），今日出爐，重達1萬8888台斤，較去年增加2000台斤，也比名間鄉受天宮1萬1988台斤的「米糕桃」還重，除展現輸人不輸陣氣勢以外，也將在明日農曆2月2日開山聖王聖誕當天分送大家吃免驚，如同這全台最重平安龜的數字，祝福大家一路發發發…。

開山廟係地方信仰中心，從民國87年起，地方民眾便以製作平安龜祝壽祈福方式，迎接開山聖王聖誕千秋慶典到來，迄今已邁入第19個年頭，且不論男女老少也都會在廟埕幫忙製作平安龜，有的負責攪拌食材，有的協助將糯米製成龜狀，今日舉行揭彩儀式，縣長林明溱、中辦副執行長湯火聖等人也都到場，信眾也準備三牲四禮等供品祭拜，場面熱鬧滾滾。

開山廟管理委員會主委陳忠西指出，平安龜最初重量僅2200台斤，迄今年已成長近9倍，達1萬8888台斤，雖然比受天宮的米糕桃還重，且主原料都是糯米，但兩者最大的差異在於，受天宮「米糕桃」屬實心，該廟平安龜僅龜殼約6000台斤係糯米製成，將提供信眾品嚐，內部係用白米包堆成的，待慶典結束後，將佈施弱勢群眾，展現公益的一面。

廟方安排的慶典活動十分豐富，除有誦經、布袋戲等各項酬神活動以外，入夜後，還有康樂晚會並施放高空煙火，明日下午3時起舉辦明年平安龜製作擲筊活動，不限名額，由獲得最多聖杯的人當新平安龜的「爐主」，屆時，年年「長大」的平安龜會變得多大?也值得大家拭目以待。