「奶油蛋糕」恐變「黑森林」 急貼告示禁攀爬

台東蛋糕公園新開張，很受歡迎。（記者黃明堂攝）

2017-02-26 18:34

［記者黃明堂／台東報導］台東市「生日蛋糕公園」24日才啟用，就成了熱門親子遊戲據點，其中一座高約3公尺的3層式「生日蛋糕」造景，不但吸睛，也引來小朋友們當作攀爬練習場，奶油蛋糕恐變「黑森林」，台東縣教育處今天急貼告示，禁止爬蛋糕。

位於台東美術館前的蛋糕公園是由教育處花450萬元建造，分為家長休憩區、6歲以下遊戲區、6到12歲體能區及傳統器材區等，開放以來，天天都見人潮，相當受歡迎。

現場的生日蛋糕造景是3層式，約3公尺高，原本未特別標明用途，所以小朋友們爭相攀爬，花朵裝飾則成了幼童腳踩上爬的施力點，家長忙拍照，還開心對小朋友說「好棒喔！」原本潔白的奶油被踩留下腳印。

教育處為保護蛋糕，今天在蛋糕貼上8張禁止攀爬告示，果然收到效果。

不過，也有民眾認為，蛋糕應該也是一項遊樂器材，能創造樂趣，為何不能爬？況且，蛋糕貼上白紙黑字的告示，難道就很漂亮？