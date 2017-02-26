全國僅存燈節 月津港燈節連假湧人潮

月津港燈節將於228舉行閉幕典禮，不少民眾利用連假把握機會前往巡禮，228當天將邀金曲獎歌手演出，畫下完美句點。（記者王涵平攝）

2017-02-26 18:36

［記者王涵平／台南報導］月津港燈節將於228舉行閉幕典禮，不少民眾利用連假把握機會前往巡禮，228當天將邀金曲獎歌手演出，畫下完美句點。

為期39天的2017月津港燈節，初估吸引數十萬人次參觀，是目前全國唯一仍在舉辦的燈節，228閉幕當晚將舉辦閉幕音樂會，邀請金曲獎新生代台語歌王陳建瑋及「粉紅坦克」符瓊音獻唱，結合燈節藝術氛圍帶來精彩演出。

南市文化局指出，連續第6年辦理的月津港燈節，在浮動碼頭舉行的閉幕演出已成相當受歡迎的重頭戲之一，今年228晚上6時30分在月津港浮動平台周邊登場，陳建瑋將用民謠、搖滾等多元流行曲風全新打造台語歌，獻唱〈透早就出門〉、〈我愛你〉、〈傷心的我傷心的歌〉等精彩創作歌曲。另一唱將符瓊音也將帶來膾炙人口經典好歌。

文化局表示，以鹽水月津港作為展覽場域，透過創新藝術結合在地人文風情，與一般民俗燈會慶典有鮮明的市場區隔，參觀人次屢創新高。

不少民眾把握最後幾天的機會，利用228連續假期前往參觀，50座藝術燈景都可見到遊客流連拍照，歡迎民眾也在228當天參加閉幕典禮，感受燈節最後浪漫。