老花眼鏡補助人人都有？其實這樣的人才具資格

2017-02-26 19:06

〔記者張聰秋／彰化報導〕老花眼鏡補助6000元？人人都可申請輔具補助？近來，彰化縣不少社群網站流傳前述好康的訊息，不少民眾信以為真，頻頻向縣府社會處查詢申請細節，縣府社會處澄清並強調，流傳跟事實差很大，請民眾不要再以訛傳訛。

這則網路訊息去年流傳過，最近又被網友瘋狂轉傳並分享，縣內多個社群網站陸續出現，社會處接詢問電話接到手軟，趕緊透過新聞稿澄清，網路流傳老花眼鏡補助金額最高6000元，實際狀況是補助對象為視障者或具視障的多重障礙者，且是特製眼鏡，其中，低收入戶6000元、一般戶3000元。

網路流傳年滿65歲以上長者都能申請輔具補助，輪椅補助1萬2000元、個人衛星定位器7000元，實際狀況是具備身心障礙者資格及有些輔具必須具備特定障別等級限制，且補助對象針對低收入戶、中低收入戶、一般戶，而想申請輪椅、衛星定位器等補助，申請人須符合肢障、平衡障、植物人、中度以上失智症者或具上述障礙的多重障者。

網路流傳，照顧經理人可協助申請補助，事實只要申請人或其家屬電洽彰化縣輔具資源中心，中心就會派專人到府協助，彰化縣長期照顧管理中心（04）7278503、二林（04）8962178、北區據點（04）7229767、田尾據點（04）8836311。

社會處長黃淑娟指出，國內輔具費用補助主要分為「身心障礙者輔具費用補助」及「失能老人輔具費用補助」，都須領有「身障手冊或證明」才能申請，或是經長期照顧管理中心評估失能程度符合失能老人輔具補助資格者，並非年滿65歲皆可申請，補助對象以列冊經濟弱勢戶為主。

她強調，國內輔具補助採事前申請制，大多數輔具補助申請，需檢附輔具評估報告書或醫院診斷證明書，並且要事先通過社會處審核才能購買並申請核撥，並非人人都有資格。