別亂嗆「叫你阿嬤來囉」 這個結果驚呆網友
2017-02-26 18:55
〔即時新聞／綜合報導〕真的是「連我阿嬤都比你強」！有網友在爆笑公社中轉傳一段影片，影片中一位白髮蒼蒼的95歲阿嬤，拿著撞球桿，穩健的將撞球桌上剩餘的子球一顆顆精準地打進球袋中，準度完全不輸年輕人，讓網友們全都看傻了眼。
網友在爆笑公社轉貼國外貼文並表示：「老當益壯，95歲奶奶」，影片中一位阿嬤，手拿著撞球桿，走起路來還微微顫抖著，需要扶著撞球桌沿來維持平衡，但當她架起姿勢擊球，卻是準度十足，她先順利打進一球，再緩步走到下一球拿起球竿比對推敲該如何擊球，只見她又使出了一記穩健的推竿將球順利打入袋中。
隨後就連遠距離的底袋也難不倒她，影片最後她打到只剩最後一顆球就可以Clean table（撞球術語，一杆將檯面上剩下的球全部打入袋）時，影片就結束了，但仍讓不少網友對阿嬤的驚人表現大吃一驚。
網友看完表示「阿嬤都打的比我好⋯」、「以後不可以隨便說：叫你阿嬤來」、「真的應證了……叫你阿嬤來囉……」、「薑是老的辣」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 政權交接混水摸魚？傳吳敦義愛將搬逾億赴柬被急卡
- 北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
- NBA》柯佛洩心聲 D.威廉斯加盟騎士全為冠軍戒
- 辛龍沒中1.2億？吳宗憲改口：節目玩笑話
- 「陰莖」造型搖頭丸牟利 警：87分不能再高
- 圭賢高音卡卡 搞笑牽拖飯店火警
- 兩大隱形關卡 高尺巨蛋高深莫測
- 高醫校友倡議 杜聰明逝世紀念日訂為醫師節
- 頂樓漏水管委會只出2萬 管委會敗訴要修到好為止
- 阿公級殺手傳說 63歲狙擊手殲滅321名IS
- 全球首富不是比爾蓋茲？ 傳「他」擁有6.2兆
- 經典賽》投手壓不住 荷蘭熱身賽不敵LG雙子吞3敗
- 2天破3處毒品分裝場 警逮12名毒蟲
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT slows transitional justice: Koo
- 巴航超載7人站走廊 登機證手寫也過關
- 第四節先生 湯瑪斯讓位德羅森
- 經典賽》南韓終結者吳昇桓 熱身賽首戰挨2轟
- 經典賽》台灣隊指導日本小球員 高國輝人氣旺
- 908台灣國促中市府拆蔣介石銅像
- 寒假作業未交 小六男童被罰擦地板
- 巴西2歲童看洗衣機運轉 不幸跌落溺斃
- 菲律賓2016年Q4失業率高達25.1 ％
- 女神崩壞抽菸飆罵 鄭爽承認：我生病了
- NBA》48勝9敗 VS 9勝48敗 林書豪面臨勇士大考驗
- 受國際油價減產影響 明天起汽柴油漲0.1元
- 中國高調紀念228 中媒再接力稱台獨勢力惡意扭曲
- 中國紀念二二八？ 黃國昌：請從六四事件開始吧
- 紐時社論 批川普侮辱民主
- 忍痛拚進8強 鄭怡靜傷重棄賽
- 金酸莓獎得獎苦主出爐！《蝙超》與希拉蕊紀錄片各奪4獎
- 毒蟲拿刀狠割愛犬 只想從醫院拿嗎啡吸食
- 汪笨湖追思會 總統贈匾 彭文正 周玉蔻南下送別
- 男星全裸貼女模 壓胸掐臀滾床單
- 毒販網售「硬喉糖」原來實品長這樣
- 潘維剛搶婦女票 「防洪陣線」拼第一輪擠掉洪秀柱
- 被問選雲縣長 林文瑞笑而避答
- 許孟哲為撇情傷 擔任冰球講評傲秀專業
- 稱5-10％司法官收賄遭圍剿 律師反嗆：無所謂
- 台日對抗賽》中職聯隊今晨出發 林泓育戴帽「台日友好」
- 德雷海灘男網賽》扳倒16座大滿貫冠軍 盧一哥雙打晉4強
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：別亂嗆「叫你阿嬤來囉」 這個結果驚呆網友
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分