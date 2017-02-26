別亂嗆「叫你阿嬤來囉」 這個結果驚呆網友

2017-02-26 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕真的是「連我阿嬤都比你強」！有網友在爆笑公社中轉傳一段影片，影片中一位白髮蒼蒼的95歲阿嬤，拿著撞球桿，穩健的將撞球桌上剩餘的子球一顆顆精準地打進球袋中，準度完全不輸年輕人，讓網友們全都看傻了眼。

網友在爆笑公社轉貼國外貼文並表示：「老當益壯，95歲奶奶」，影片中一位阿嬤，手拿著撞球桿，走起路來還微微顫抖著，需要扶著撞球桌沿來維持平衡，但當她架起姿勢擊球，卻是準度十足，她先順利打進一球，再緩步走到下一球拿起球竿比對推敲該如何擊球，只見她又使出了一記穩健的推竿將球順利打入袋中。

隨後就連遠距離的底袋也難不倒她，影片最後她打到只剩最後一顆球就可以Clean table（撞球術語，一杆將檯面上剩下的球全部打入袋）時，影片就結束了，但仍讓不少網友對阿嬤的驚人表現大吃一驚。

網友看完表示「阿嬤都打的比我好⋯」、「以後不可以隨便說：叫你阿嬤來」、「真的應證了……叫你阿嬤來囉……」、「薑是老的辣」。