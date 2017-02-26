全球最會塞車的25個城市 台灣這3城市上榜
GPS製造商Tom Tom公布全球交通最壅塞的25個城市，台灣有3個城市上榜。圖為塞車示意圖。（資料照，記者顏宏駿攝）
〔即時新聞／綜合報導〕全球衛星定位（GPS）製造商Tom Tom近日公布「全世界最會塞車的25個城市」排行，台灣有3座城市上榜，分別是台南、高雄、台北。
Tom Tom公司依據荷蘭總部在全球48個國家、390個城市、超過9年的時間，收集到19兆筆資料，進行為期一年的交通流量分析調查得出，全球塞車情形最嚴重的城市是墨西哥的墨西哥城、泰國曼谷居次，台南第9名、高雄第20名，台北第24名。
Tom Tom將每個城市的塞車程度賦予百分比分數，並定義為「與沒有塞車的情況相比，需要花費的交通時間增長率」，程度範圍從最塞車城市的66%到最少的9%，台南奪得46%，意即平時1小時能到達目的地，塞車時需花上比平常多46%的時間、也就是花1小時又27分鐘才得到了。
網頁顯示，台南去年最壅塞路段為北門路一段、二段及民族路一段；高雄最塞路段是巨蛋周邊的裕誠路、博愛二路，台北則為忠孝東路四段周邊。
全球最會塞車的25個城市排名如下：
1.墨西哥城，墨西哥（66%）
2.曼谷，泰國（61%）
3.雅加達，印尼（58%）
4.重慶市，中國（52%）
5.布加勒斯特，羅馬尼亞（50%）
6.伊斯坦堡，土耳其（49%）
7.成都市，中國（47%）
8.里約熱內盧，巴西（47%）
9.台南，台灣（46%）
10.北京市，中國（46%）
11.長沙市，中國（45%）
12.洛杉磯，美國（45%）
13.莫斯科，俄羅斯（44%）
14.廣州市，中國（44%）
15.深圳市，中國（44%）
16.杭州市，中國（43%）
17.聖地亞哥，智利（43%）
18.石家莊市，中國（42%）
19.布宜諾斯艾利斯，阿根廷（42%）
20.高雄，台灣（41%）
21.聖彼得堡，俄羅斯（41%）
22.上海市，中國（41%）
23.天津市，中國（41%）
24.台北，台灣（40%）
25.倫敦，英國（40%）
完整排名請見：
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標題：全球最會塞車的25個城市 台灣這3城市上榜
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