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一例一休衝擊 斗六228後國定假日將停收垃圾

2017-02-26  17:54

〔記者林國賢／雲林報導〕一例一休衝擊人力調配，斗六市自228紀念日開始，遇國定假日將停收垃圾，市公所清潔隊表示，國定假日停收垃圾主要配合國家政策，同時保障勞工權益。

斗六市清潔隊長楊騏駿表示，斗六市每天需出動6、70名清潔隊員收取垃圾，假日上班光是每人補休就需6、70天才能消化完畢，人力調度困難，為避免剝奪隊員權益，決定國家假日停收垃圾。

楊騏駿表示，228假日是第一個不收垃圾國家假日，請市民配合妥善處理垃圾。

陳姓市民則表示，一例一休是國家政策，真得無法調配人力，也不能要求市公所帶頭違法，市民也只能配合，儘量減少垃圾的產生。

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  • 斗六市公所清潔隊因應一例一休，自228假日起國定假日將停休垃圾。（記者林國賢攝）

    斗六市公所清潔隊因應一例一休，自228假日起國定假日將停休垃圾。（記者林國賢攝）

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