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熊本縣立翔陽高校來台表演 邀高市師生寫春聯

日本熊本縣立翔陽高校學生進行超大型書法開幕表演。（圖教育局提供）

2017-02-26  17:48

〔記者方志賢／高雄報導〕日本熊本縣大津町於本月24日至3月5日於高雄大遠百舉辦「日本熊本大津物產展」，活動由熊本縣立翔陽高校進行超大型書法開幕表演，並邀高市山頂國小、獅甲國小師生一起寫春聯，進行台日「書道」文化交流。

高市教育局與熊本縣往來頻繁，熊本縣大津町教育長齊藤公拓前於本月9日率隊拜會教育局長范巽綠，進行雙方教育交流座談與熊本縣大津町教育現況介紹。

「日本熊本大津物產展」，活動由日本熊本縣大津町田中令兒副町長、緒方雅一審議員、高市教育局科長楊智雄與山頂國小、獅甲國小近40名師生共同為活動揭開序幕，活動邀創校已110年的熊本縣立翔陽高等學校學生帶來首次登台的「日本書道甲子園」超大型書法表演活動。

范巽綠表示，高雄市與日本熊本縣大津町推動雙方教育交流，去年6月光榮國小與大津町美咲野小學校締結姐妹校、9月福山國小亦與大津小學校締結為姐妹校，這次在主辦單位的邀請下，由山頂國小及獅甲國小教師帶領小朋友一同與會，讓師生有機會近距離看到日本翔陽高校超大型書法表演活動，並體驗難得的日式文化。

山頂國小校長簡木全表示，活動讓學校師生能一睹日本大型書法表演，書法與圖畫結合的現場表演，展現力與美的震撼，讓參與學生看得目不轉睛。

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  • 日熊本縣立翔陽高校來台表演，邀高市師生一起寫春聯，進行台日文化交流。（圖教育局提供）

    日熊本縣立翔陽高校來台表演，邀高市師生一起寫春聯，進行台日文化交流。（圖教育局提供）

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