錐麓古道收費惹議 反對者：天然資源不應收費

太魯閣錐麓古道3月16日起正式收費，全票200元、半票100元，民眾需於服務站出示資料。（記者王峻祺攝）

2017-02-26 17:32

［記者王峻祺／花蓮報導］太魯閣錐麓古道3月16日起正式收費，全票200元、半票100元，自太魯閣國家公園管理處提前公告收費辦法後，立刻引起民眾熱議、評價二極化，支持者認為「使用者付費」，有利篩選機制，反對方則強調「天然資源不應收費」。太管處表示，收費主要用於步道管養，提升遊憩品質並保護景觀、史蹟。

知名太魯閣「錐麓古道」，年年榮登入山申請人次之冠，但古道秘境不敵風災摧殘，因西端道路受損嚴重，迄今僅開放「東進東出」，雖有限制仍吸引大批愛好者入園挑戰「壯麗斷崖」，假日走訪人次更高達156人。

太管處今年落實「使用者付費」原則，依據規費法擬定收費標準，並奉行政院核定收費，將「錐麓古道」暫列園區收費第一站，自3月16日起，全票每人200元，半票100元（6至12歲兒童及學生為優待對象），未滿6歲兒童與執行公務者、當地太魯閣族及賽德克族原住民族免費；未來砂卡礑、匯德步道等地，也將逐步規劃收費。

但自公告收費後，引起部分民眾「反彈」，認為太管處疑似想要「以價制量」，更強調自然資源不應收費，管養責任本該屬於政府權責，若酌收登山者費用，宛如是已收取人民納稅錢後的「二次收費」。

反對者李茂豪說，「政府搶錢！」收費後恐降低部分民眾登山意願，建議太管處應朝推廣路線邁進，可針對攀登錐麓古道新手進行事前講習，除正視攀登運動，還能對登山知識有更進一步的了解。

「使用者付費相當合理！」具有豐富登山經驗的好手朱智偉則說，收費能間接啟動「篩選機制」，過去曾發生民眾貪圖美景，因無收費而貿然穿著拖鞋入園，導致爬到一半想「落跑」，當場與領隊吵翻天。他強調，收費後將能篩選出真正有做功課及想要一窺古道秘境的民眾，不僅能夠增加自身及其他攀登者的安全性，還會因付費而更珍惜攀爬過程，將登山視為一件嚴肅且慎重的運動。

太管處副處長張登文說，錐麓古道是合歡越嶺古道的一部分，因豐富生態及陡峭峽谷地形而聞名，近年十分熱門，今年3月即將啟動的收費規劃，並非以價制量，而是考慮到史蹟保護、設施及景觀等因素，盼能提供民眾更高品質的遊憩環境。

知名太魯閣「錐麓古道」，年年榮登入山申請人次之冠，但古道秘境不敵風災摧殘，因西端道路受損嚴重，迄今僅開放「東進東出」，雖有限制仍吸引大批國內外愛好者入園挑戰。（記者王峻祺攝）