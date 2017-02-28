失戀療傷回家最好 暖爺暖爸輪番給拍拍

女大生失戀痛苦悲傷1個月，回家哭倒爸爸懷中。（圖台視提供）

2017-02-28 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕不少人被感情傷得很深，甚至久久不能自拔，就像彭佳慧的歌一樣「愛情偷走我的理智，你笑我死心眼」，一位女大生就在《Dcard》上發文表示，失戀難過整個月，有天決定回到家轉換心情發現，原來家才是永遠的避風港，最愛她的人就在她身邊。

女大生表示前陣子被男朋友狠狠甩掉，讓她傷心難過整整一個月都過著行屍走肉的生活，把自己關在租來的小套房中。有天決定回家看看家人，一回家第一個看到了年邁的爺爺，爺爺開心問她怎麼那麼久沒回家，立刻起身到廚房煮熱湯給她吃，讓她感受到無比溫暖。

▲女大生失戀封閉自己一個月。（情境圖擷取自pixabay）

不久後爸爸下班回家看到她，驚覺奇怪便問她要不要到外面散步走一走，但爸爸一開始就看出來了，先問她是不是錢不夠，還特地跑回家拿，又問感冒了怎麼辦？但女大生淚水已在眼眶打轉，終於忍不住抱著爸爸大哭，爸爸就說自己年輕時，也讓很多女孩傷心，沒想到現在換成自己女兒在外受到傷害。

女大生回家後表示，覺得自己已經好一半了，原來最愛她的人一直在她身邊，網友也感動回覆她，「家才是最溫暖的避風港」、「擁有陪伴的人真的會感到很溫暖」、「親友跟時間都是最好的良藥」、「加油！聽音樂也能陪妳度過這段時間」。