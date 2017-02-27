愛情最大？社會新鮮人可能犯的5個人生錯誤

剛出社會的你可能會給自己不少壓力，急著要成功，但過猶不及都可能造成人生失敗。（情境照）

2017-02-27 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕二十幾歲時正準備邁入人生下個階段，但剛離開學生生活進入社會的你，很有可能迷失自己，國外生活網站整理出5個社會新鮮人可能會犯的人生錯誤。

1.急著定位自己

剛畢業或延畢中的你，急著定位自己找尋自己在社會中的地位，考慮著做什麼工作，但建議你慢慢來，太快反而浪費了人生更多時間。

▲太快急著找工作，可能會為了做而做，反而不開心。（情境照）

2.為了生活而工作，而不是為了工作而生活

認真工作沒有不好，但千萬不要埋首在工作中，讓生活變得只能配合工作，更要關心身邊的人，不要反而失去了舊朋友。

3.憤世嫉俗

開始對這個世界憤世嫉俗，但不去想想該怎麼改變你的世界，用樂觀的心情面對挫折，你會覺得這個世界其實很美好。

▲20幾歲的你可能陷在愛裡面，但卻忽略了身邊的朋友和家人。（情境照）

4.愛情最大

家人、朋友、工作，你覺得都不重要，因為你可能沉浸在愛中，認為只要有對方就夠了，但千萬不要這麼想，因為最好的關係不是基於浪漫的愛情，而是基於共同的價值觀，夢想和目標。最重要的事愛情不是唯一，你應該認真生活過好每一天。

5.不斷抱怨或責怪父母

辛苦工作的你，可能會羨慕別人靠爸靠媽，但你要知道，人生掌握自己手中，努力就會讓你未來過得更好。