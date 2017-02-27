| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
228連假第3天 國5北上預估將塞到午夜
 首頁 > 生活

愛情最大？社會新鮮人可能犯的5個人生錯誤

剛出社會的你可能會給自己不少壓力，急著要成功，但過猶不及都可能造成人生失敗。（情境照）

2017-02-27  17:32

〔即時新聞／綜合報導〕二十幾歲時正準備邁入人生下個階段，但剛離開學生生活進入社會的你，很有可能迷失自己，國外生活網站整理出5個社會新鮮人可能會犯的人生錯誤。

1.急著定位自己

剛畢業或延畢中的你，急著定位自己找尋自己在社會中的地位，考慮著做什麼工作，但建議你慢慢來，太快反而浪費了人生更多時間。

▲太快急著找工作，可能會為了做而做，反而不開心。（情境照）

2.為了生活而工作，而不是為了工作而生活

認真工作沒有不好，但千萬不要埋首在工作中，讓生活變得只能配合工作，更要關心身邊的人，不要反而失去了舊朋友。

3.憤世嫉俗

開始對這個世界憤世嫉俗，但不去想想該怎麼改變你的世界，用樂觀的心情面對挫折，你會覺得這個世界其實很美好。

▲20幾歲的你可能陷在愛裡面，但卻忽略了身邊的朋友和家人。（情境照）

4.愛情最大

家人、朋友、工作，你覺得都不重要，因為你可能沉浸在愛中，認為只要有對方就夠了，但千萬不要這麼想，因為最好的關係不是基於浪漫的愛情，而是基於共同的價值觀，夢想和目標。最重要的事愛情不是唯一，你應該認真生活過好每一天。

5.不斷抱怨或責怪父母

辛苦工作的你，可能會羨慕別人靠爸靠媽，但你要知道，人生掌握自己手中，努力就會讓你未來過得更好。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人生 愛情 搜奇 新鮮人 網搜 趣聞 靠爸族
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
電鍋菜✧豆腐蒸肉
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：愛情最大？社會新鮮人可能犯的5個人生錯誤


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.