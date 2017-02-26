道德講堂免費開講 邀鄉親修身養性
2017-02-26 16:54
林意翔開辦「道德講堂」，邀鄉親免費聽講。（記者邱芷柔攝）
〔記者邱芷柔／屏東報導〕在屏東內埔鄉經營砂石買賣的林意翔，經歷事業低潮後投身公益，擔任志工十餘年，除了創辦慈善會捐助偏鄉弱勢，近日更自掏腰包開辦「道德講堂」，他說，推廣道德，就能讓社會少點暴戾之氣。
林意翔兩個月前發起「道德講堂」，每個月的第2、4個禮拜天邀請講師在長治鄉鎮隆宮免費開講，鄉親們不分男女老少，拿出板凳坐在宮廟前聽講，但台上講師講的並不是宗教信仰，而是古代聖賢的道德觀。
林意翔說，兒子去年暑假參加了佛學暑期訓練營，他發現原本容易浮躁的孩子，現在可以靜下來，於是吸引他發起道德講堂，他也在職場環境中觀察，現代人很容易因為一句話、一件小事就起衝突、對立，他希望藉著道德講堂的推動，讓越來越多人從古代聖賢的道德觀裡找到內心的平靜。
40歲的林意翔在10年前創辦了「瘋濟宮慈善會」，透過照護機構轉介，親自走訪屏東山區部落，以捐助病床、輪椅、尿布為主，把物資送到癱瘓與行動不便的人家中。
林意翔說，妥善運用資源，能做更多事，像是讓鄉親免費聽講的「道德講堂」，就借用了廟宇的空間，相關讀物則是從其他縣市廟宇信徒助印而來，慈善會捐助的病床、輪椅則從二手的物資做起，當越來越多人認同，社會就會越祥和，也就能讓這份美意延續下去。
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